Kater zugelaufen Das Tier wurde in Westewitz aufgegriffen. Das Leisniger Tierheim sucht nun den Besitzer.

Dieser Kater wurde in Westewitz gefunden. Seit dem 28. Dezember 2017 ist er im Tierheim Leisnig. Wer kennt den Besitzer? © Tierheim Leisnig

Leisnig/Westewitz. Ein Kater ist in Westewitz einer Frau zugelaufen. Diese hat sich daraufhin an das Leisniger Tierheim gewandt. Dort hat der Vierbeiner vorübergehend ein neues Zuhause gefunden. „Wir haben den Kater am Donnerstag, 28. Dezember, zu uns geholt. Nun möchten wir gern wissen, wer das Tier kennt und vermisst“, sagte Rosi Pfumfel, Vorsitzende des Tierschutzvereins „Tiernothilfe“ Leisnig und Umgebung. Wer Hinweise zu dem Tier geben kann, soll sich im Tierheim unter der Telefonnummer 034321 13912 melden. Die Tierheimchefin weist darauf hin, dass es derzeit ein paar Probleme mit der Telefonanlage gibt. Der Anbieter sei informiert und sie hofft, dass der Fehler schnell gefunden wird. Ansonsten sind die Mitarbeiter auch wieder regulär in der Einrichtung Am Eichberg 11 in Leisnig anzutreffen. „Es gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. Das heißt, von montags bis sonnabends sind wir von 15 bis 17 Uhr vor Ort“, so Rosi Pfumfel. (DA/sol)

