Kater Paulchen wird vermisst Seit drei Wochen ist ein einjähriger Kater in Gelenau verschwunden.

Wer hat Paulchen gesehen? © privat

Traurig ist in Gelenau die Eigentümerin von Kater Paulchen. Der Kleine ist erst ein Jahr alt und wird schon seit drei Wochen von der älteren Dame vermisst. Der Kater ist sehr zutraulich. Er ist schwarz mit weißer Nase, weißen Pfoten und weißem Lätzchen. Ist so ein Kater in Gelenau und Umgebung gesichtet worden? Hinweise nimmt die Eigentümerin unter 03578 316190 entgegen. (szo)

