Kater Charly nach Tierarztbesuch entwischt Das Tier kennt sich in Coswig nicht aus. Die Besitzerin verspricht eine Belohnung.

Seit 9. März vermisst: Kater Charly mit rotem Halsband und Glöckchen. © privat

Ursula Offczorz sucht ihren Kater Charly. Der ist ihr am Donnerstag vergangener Woche entlaufen. Charly wurde in der Tierarztpraxis von Antje Naumann an der Louise-Otto-Peters-Straße geimpft. Als Offczorz den Kater danach in seiner Box wieder ins Auto verfrachten wollte, sprang er raus und „rannte um sein Leben“, sagt die Meißnerin. Im Vorfeld habe eine Begegnung mit einem Hund den Kater sehr aufgeregt. Da nutzte er die Chance, dass die Box nicht richtig verschlossen war. Da Charly eigentlich in Meißen wohnt, kennt er sich in Coswig nicht aus. Jeden Tag kommt Ursula Offczorz nun und sucht nach Charly. Bisher ohne Erfolg. Der Kater trägt ein rotes Halsband mit Glöckchen. Wer ihn findet, kann ihn in der Tierarztpraxis abgeben oder sich bei der Besitzerin unter 0173 9273159 melden. Sie verspricht eine „gute Belohnung“. (SZ/pz)

