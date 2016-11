Katastrophenschutz für 200 Leute

BtP 200 klingt nach Technik – und hat auch damit zu tun, vor allem aber mit der Hilfe für Menschen. Dafür steht die 200, BtP für Betreuungsplatz. Das ist die bürokratische Bezeichnung für die Ausstattung, mit der im Katastrophenfall 200 Menschen untergebracht werden können. Zur Ausstattung gehören unter anderen Feldbetten, Zelte, Heizungen, Handtücher und Bettwäsche. Außerdem gehören ein Führungsfahrzeug sowie zwei Gerätewagen dazu. Eine solche Einheit wurde am Mittwoch der Johanniter-Unfall-Hilfe in Heidenau in Anwesenheit von Sachsens Innenminister Markus Ulbig und Vertreter der Johanniter übergeben. Jeder Landesverband der Hilfsorganisation erhielt in diesem Jahr einen solchen Platz. Klassische Einsatzfälle sind Hochwasser.

„Der Betreuungsplatz 200 ist wichtig für eine qualitativ hochwertige Arbeit im Katastrophenfall“, sagt Nick Mende, Leiter der Stabsstelle Bevölkerungsschutz im Johanniter-Regionalverband. (SZ/sab)

