Katastrophe in zwei Halbzeiten

Auch sieben Treffer von Erik Riedel retteten die Waldheimer nicht.Foto: Thomas © - keine Angabe im huGO-Archivsys

In der Verbandsliga Staffel Ost haben die Männer des VfL Waldheim 54 gegen Schlusslicht Sportfreunde 01 Dresden eine 25:31-Heimniederlage hinnehmen müssen. Damit schlossen die Elbestädter zu den Waldheimern auf, die nunmehr schon drei Zähler Rückstand auf Tabellenplatz zehn haben. „Das war das Schlechteste, das die Mannschaft geboten hat, seit ich Trainer bin“, schimpfte Michael Henoch und fügte an: „Die Jungs müssen sich überlegen, in welche Richtung es gehen soll.“

Bis zur Halbzeit hielten die Zschopaustädter zumindest noch halbwegs mit, zeigten aber bereits da teilweise zu wenig Einsatz. Nach der Pause agierten sie dann völlig ohne Spielsystem. Jeder deckte nur seinen Raum und vorn waren Einzelaktionen das falsche Mittel, um zum Erfolg zu kommen. Die Dresdner zeigten sich in allen Belangen überlegen und konsequenter und nahmen die Einladung zum Sieg dankend an. „Ich erwarte von der Truppe jetzt eine Reaktion. Wenn die nicht kommt, wird das nichts werden“, so Henoch. (DA/dwe)

