Katastrophale Zustände an Weißiger Oberschule

Noch immer rollen die Bagger: Elternbeirat Andreas Herrmann ist genervt. Längst sollte die Oberschule Weißig fertig sein. © Sven Ellger

Dicht an dicht drängeln sich die Kinder auf dem Pausenhof, auf den Gängen ist es eng, vor den Toiletten bilden sich lange Schlangen. Dort, wo sonst rund 330 Kinder lernen, rechnen, toben und plappern, sind es gerade fast 500 Schüler. An der Oberschule Weißig herrschen chaotische Zustände, erzählt Elternbeirat Andreas Herrmann.

Da die Grundschule Weißig derzeit saniert wird, sind die Schüler in das Gebäude der Oberschule umgezogen. Was als Zwischenlösung gedacht war, zieht sich inzwischen seit Monaten hin, so der Vater. „Die Grundschüler belegen die komplette zweite Etage, die Schule ist viel zu vollgestopft, keiner hat richtig Platz“, schimpft er. Die Oberschule Weißig wurde komplett saniert. Doch das Außengelände ist nach wie vor nicht fertig. Schon zu Beginn des neuen Schuljahres im Sommer sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Doch noch immer rollen die Bagger. Ein Ende ist nicht abzusehen, so Andreas Herrmann. Die Eltern fühlen sich von der Verwaltung verschaukelt, sagt er. Bis Ende Oktober konnten die Kinder in der Pause nicht auf den Hof. Eine einzige Baustelle war dort. Gerade für die hibbeligen Grundschüler sei das hart gewesen, berichten die Eltern. Da die Kleinen wegen der Arbeiten nicht über das Schulgelände kommen konnten, hätten sie außen herum, also über die Straße, zur Turnhalle laufen müssen.

„Da sich die Bauarbeiten im Gebäude hinzogen, gab es wochenlang keinen Unterricht in den Fachkabinetten für Mathematik und Physik“, schimpft Andreas Herrmann. Das laufe jetzt aber. Gründe für den Bauverzug waren ein Streit der Stadt mit den Handwerkern, dann hatte ein Händler Schwierigkeiten, die Ausrüstung für die Fachkabinette pünktlich zu liefern.

Eltern, Lehrer und Schüler müssen sich noch eine ganze Weile mit dieser Situation abfinden. Vor März nächsten Jahres wird die Grundschule nicht fertig, heißt es aus dem Rathaus. Erst wenn das Gebäude fertig saniert ist, beginne die Innenausstattung. In den Osterferien sollen die Grundschüler wieder zurück in ihre Schule ziehen.

Bei der Frage nach dem Außengelände der Oberschule wiegelt die Verwaltung ab. Das Schulgebäude sei fertig, derzeit würden nur noch Restarbeiten an den Sportanlagen laufen. Komplett fertig sein soll die Oberschule im März 2017. Die Arbeiten würden sich verzögern, da es durch die Kälte derzeit nicht möglich sei, den Tartanbelag aufzutragen.

