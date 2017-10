Katalog der tausend Wünsche Jugendzentrum, mehr Radwege, Gewerbegebiet: Der Anfang für Dohna ist gemacht, auf dem Papier. Ein Vorhaben wird schon umgesetzt.

Die Stadt will sich künftig stärker als „Tor zum Osterzgebirge“ verkaufen und entwickeln. Die Autobahn ist dabei Problem und Chance zugleich, weil sie zerschneidet und verbindet. Gewerbe, Wohnen und Infrastruktur sind deshalb Säulen der Entwicklung. Weitere sind die Standort- und Lebensqualität sowie der Hochwasserschutz.

Konkret heißt das zum Beispiel: ein Jugendzentrum im alten Bahnhof, die Ufergestaltung an der Müglitz, mehr Radwege und Parkplätze und ein neues Gewerbegebiet. Zudem sollen Tourismus und Naherholung gestärkt, historische Bauten saniert und Brachflächen wieder genutzt werden. All das steht im Stadtentwicklungskonzept, das der Stadtrat jetzt beschlossen hat. Es ist ein Katalog von tausend Maßnahmen und Wünschen, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Wann sie umgesetzt werden, hängt vom Stadtrat und vom Geld, auch von den Fördermitteln, ab. Wenn künftig etwas realisiert werden soll, werde man immer zuerst schauen, ob es im Stadtentwicklungskonzept steht. Es sei also in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Dokument, auch für den Flächennutzungsplan, der als Nächstes beschlossen werden soll.

Entsprechend lange hat es gedauert, das Konzept zu erstellen. Es gab im vergangenen Jahr unter anderem zwei Workshops mit Dohnaern sowie zahlreiche Beratungen. Wohl deshalb wurde im Stadtrat nicht wieder diskutiert, als das beauftragte Dresdner Büro Gicon das fertige Konzept vorstellte. Für das Büro ist die Arbeit beendet, für Dohna beginnt sie nun erst richtig.

Erste konkrete Maßnahme: die Planung einer Fußgängerbrücke zwischen Oberstadt und Unterstadt-Zentrum. Die ist zwar schon länger Thema, doch nun stehen die Chancen für die Förderung besser.

