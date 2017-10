Katalanische Rebellen in Haft Mit der Verhaftung der Chefs separatistischer Bürgerinitiativen droht eine weitere Eskalation.

Jordi Cuixart (l) und Jordi Sànchez kommen zum Gericht. © dpa

„Leider haben wir wieder politische Gefangene“, schrieb Carles Puigdemont am späten Montagabend auf Twitter. Damit ihn alle Welt verstand, schrieb er es auf Englisch. Das bemerkenswerteste Wort seiner Botschaft war das „wieder“ – so wie damals unter Franco, wollte er damit sagen. Und seht her: Wir Katalanen werden von einer Neodiktatur unterdrückt.

Ist da was dran? Die Männer, die Puigdemont zu politischen Gefangenen erklärte, sind die beiden Jordis, so werden sie in Katalonien genannt: Jordi Sànchez und Jordi Cuixart, die Vorsitzenden der beiden mächtigen Bürgerinitiativen, die sich für die katalanische Unabhängigkeit stark machen. Sànchez führt die „Katalanische Nationalversammlung“ (ANC) an. Cuixart steht dem Kulturverein Òmnium Cultural vor, der sich schon in den 1960er-Jahren für die katalanische Sprache einsetzte.

Gegen diesen Kampf ist grundsätzlich nichts zu sagen. Selbst das spanische Verfassungsgericht hält Sezessionsbestrebungen in einem demokratischen Rechtsstaat für legitim. Die Befürworter einer Abspaltung müssten die Mehrheit der Spanier für eine Verfassungsänderung gewinnen, das wäre der einzige demokratische Weg zum Ziel. Weil die beiden Jordis und alle anderen Separatisten ahnen, dass sie dieser Weg nicht weit führen wird, haben sie sich für die Rebellion entschieden.

Der Beschluss einer Richterin von Spaniens Nationalem Gerichtshof, Sànchez und Cuixart in Untersuchungshaft zu nehmen, war ein Schock für Spanien. Ob ihre Haftgründe vor späteren Instanzen Bestand haben werden, muss sich zeigen. Doch der Schock rührt bei vielen Spaniern weniger von rechtsstaatlichen Zweifeln her, als von der Frage nach der Opportunität: War es denn wirklich nötig, die beiden ins Gefängnis zu stecken? Musste man den Separatisten zwei Märtyrer schenken?

Sànchez und Cuixart sitzen nicht wegen ihrer Ideen, sondern wegen der Wahl ihrer Mittel in Haft. Die Jordis haben nie Zweifel daran gelassen, dass sie auf den Rechtsstaat pfeifen, wenn er ihren Zielen im Weg steht. „Für uns ist ganz klar, dass die Demokratie natürlich immer über den Gesetzen steht“, sagte Sànchez vor zwei Jahren. Anfang September hatte Sànchez‘ damalige Stellvertreterin Natàlia Esteve erklärt: Am 1. Oktober, dem Tag des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien, werde „der spanische Staat wieder verschwunden sein“. Er werde „die Kontrolle über das Territorium verlieren, und das ist das Gravierendste, was einem Staat widerfahren kann“. Jetzt versucht er gerade, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen.

zur Startseite