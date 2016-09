Kastenmeier will Dresden verlassen

Gerd Kastenmeier. © Norbert Millauer

Von den Loschwitzer Elbhängen an die Niederlößnitzer Weinberge: Promi-Koch Gerd Kastenmeier zieht um. Im Auge hat er die Radebeuler Friedensburg mit einzigartigem Blick aufs Elbtal. „Ich ziehe dort als Mieter hin“, sagt der Gastronom. Beruflich bleibt er Dresden aber erhalten, versichert er. „Das Fischrestaurant betreibe ich weiterhin im Kurländer Palais.“ Auch wenn er dafür in Zukunft pendeln muss.

Außerdem will Kastenmeier noch in diesem Jahr sein Klubrestaurant am Zwinger eröffnen. Das zieht in den Neubau gegenüber des Kronentors. In der fünften Etage können sich Klubmitglieder, die laut Investor einen Jahresbeitrag von 500 Euro zahlen, Speisen zubereiten lassen.

Wann der Wirt nach Radebeul ziehen wird, steht allerdings noch nicht fest. Denn Stadt und Immobilien-Eigentümer streiten sich vor Gericht. Es geht darum, ob das einstige DDR-Restaurant in Zukunft nur zum Wohnen genutzt werden darf, oder ob wieder Gastronomie angeboten werden muss. (SZ/sr)

