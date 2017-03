Kastenmeier rockt den Klub Das erste Klubrestaurant der Stadt läuft im Testbetrieb. Von den Kritikern des Konzepts fühlt sich der Chef missverstanden.

Noch ein bisschen lockermachen, dann sind Restaurantleiter Artur Sauer (vorn) und Chef Gerd Kastenmeier bereit für den Start des Clubbetriebs am 1. April. © Sven Ellger

In der Küche wird gerade ein riesiger Berg Spargel geschält. Spargel im März? Gerd Kastenmeier macht’s möglich. Sein Lieferant in Weißig leitet die Abwärme seiner Biogasanlage einfach unter dem Spargelfeld hindurch. Klingt außergewöhnlich, und genau das ist es auch. Die feinen Stangen sind schließlich für das erste Klubrestaurant der Stadt gedacht.

Das neue zweite Wohnzimmer von Chef Gerd Kastenmeier unter dem Dach der „Residenz am Zwinger“ läuft seit einigen Tagen im Testbetrieb. Schlammfarbenes Leder auf den Sitzen, goldene Wände – die Einrichtung gleicht der des „Kastenmeiers“ im Kurländer Palais, auch wenn der Sandstein hier etwas moderner ist. Wer hier oben genug vom traumhaften Blick auf den Zwinger hat, der kann sich am Weinregal mit 100 edlen Tropfen oder dem gewaltigen Kühlschrank ergötzen, in dem kiloweise feinstes Rindfleisch von Tieren lagert, die bis zu ihrem Ende vier Jahre lang nur Weidegras gefressen haben.

Noch bis Ende März stehen die Räumlichkeiten theoretisch jedem offen, auch wenn dafür schon jetzt nur noch wenige Reservierungen angenommen werden können. Danach bleibt der Zutritt zum Restaurant den 200 Mitgliedern vorbehalten, die dafür 500 Euro im Jahr Beitrag zahlen. Die Mitgliedschaften sind schon seit Monaten ausgebucht.

Als zuletzt andere Medien über das Klubrestaurant berichteten, hagelte es Kritik auf Facebook. „Was nimmt sich dieser Spinner eigentlich raus?“, hieß es da und „Der kann den Hals nicht voll genug bekommen.“ Nur wenige Besonnene erlaubten sich, zu widersprechen.

Auch Gerd Kastenmeier fühlt sich missverstanden und verteidigt sein Konzept: „Es geht uns doch hier überhaupt nicht um irgendwelche elitären Kreise. Wir haben hier bei unseren Mitgliedern jeden dabei, von der Oma bis zum Gastronom.“ Während sich die Testesser in den vergangenen Tagen begeistert gezeigt hätten, läuft drumherum noch nicht alles ganz glatt. „Aber dafür ist es ja ein Testlauf“, sagt Kastenmeier. Der Blick in den Kücheneingang soll noch mit einer Wand verdeckt werden. Außerdem müsse die Lüftungsanlage optimiert werden.

Die Preise für die Gerichte, die nur aus handverlesenen und meist regionalen Zutaten bestehen, sind nicht so überdimensioniert, wie man vielleicht denken könnte. Eine Bärlauchcremesuppe gibt es schon für 8 Euro. Eine Rinderroulade kostet 18 Euro, Roastbeef 24 Euro. Die Beilagen gibt es kostenlos dazu. Da sollte doch für jeden was dabei sein. Also zumindest für jeden, der rein darf.

