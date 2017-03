Kastanienallee weist Sattelschlepper ab Um die schmale, kaputte Straße zwischen Biesnitz und Weinhübel sicherer zu machen, gibt es jetzt erst einmal einen Kompromiss.

Das wird nicht nur den Bürgerrat Biesnitz freuen: Auf der Kastanienallee gibt es jetzt einen Kompromiss. Ab April wird diese enge, kurvige und kaputte Straße für Sattelfahrzeuge und Lkw mit Hänger gesperrt.

Weil Mitte Februar heftig in öffentlicher Bürgerversammlung kritisiert wurde, kontrollierte die Straßenverkehrsbehörde und bestätigte: Es ist auf der Kastanienallee vor allem eine starke Zunahme von ausländischen Sattelfahrzeugen festzustellen, die offensichtlich durch Angaben der Navigationsgeräte den kürzesten Weg zwischen der B 99 in Weinhübel und der B 6 in Rauschwalde über Biesnitz suchen. Das bestätigt auch die Polizei und definiert den Gefälle-Abschnitt der Doppelkurve in Biesnitz als Unfallschwerpunkt. Der Straßenbaulastträger wurde daraufhin beauftragt, die Fahrlinien und die Begegnungsfälle verschiedener Fahrzeugarten zu untersuchen. Das Ergebnis war eindeutig: Schutzmaßnahmen sind sofort erforderlich, denn Fahrzeugbegegnungen in den Kurven sind nicht sicher möglich. Selbst einfache Fälle wie die Begegnung eines Sattelfahrzeuges und eines entgegenkommenden Pkw offenbaren das Problem: Sattelfahrzeuge oder Lkw mit Hänger müssen in den Kurven unerwartet die entgegenkommende Fahrbahn mit benutzen, um die langen Fahrzeugkombinationen zu steuern. Auch in der Einmündung der Promenadenstraße wird so ein Kurvenproblem deutlich und ist bereits sichtbar: Sattelfahrzeuge und Lkw zerfahren die Ränder. „Die Kastanienallee ist nicht für solche Fahrzeugkombinationen ausgebaut“, betont Torsten Tschage, Leiter des Bau- und Liegenschaftsamtes.

Deshalb wird aus Gründen der Sicherheit jetzt gehandelt: In Abstimmung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr wird ab April die Fahrt mit Sattelfahrzeugen und Lkw-Zügen auf der Kastanienallee zwischen der Promenadenstraße und der Zufahrt zum ehemaligen Chemiehandel Weinhübel gesperrt. Die Vorinformation über die Sperrung der Kastanienallee erfolgt vor dem Abbiegen beidseitig der Promenadenstraße vor der Kastanienallee sowie auf der Zittauer Straße bereits vor der Leschwitzer Straße. Die Sperrzeichen werden in Richtung Biesnitz nach der Straße Am Bahnhof und in Biesnitz direkt am Beginn der Kastanienallee aufgestellt.

All das bleibt ein Kompromiss, das weiß auch Torsten Tschage: „Die Kastanienallee steht ganz oben auf der fünfseitigen Prioritätenliste der Stadt, sie ist auch förderfähig und damit ein grundhafter Ausbau nach 2018 Ziel unserer Planung“, sagt er, erinnert aber auch: „Davor ist allerdings erst noch die Friedersdorfer Straße dran.“

