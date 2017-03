Kastanienallee erhält Rundumpflege Ein Baumdienst kümmert sich seit Dienstag um die Bäume auf der Lohmener Kastanienallee.

Um die Bäume auf der Kastanienallee in Lohmen kümmert sich derzeit ein Baumdienst. © Archivfoto: Katja Frohberg

Die Bäume entlang der Kastanienallee in Lohmen werden derzeit saniert. Am 28. Februar begann der von der Gemeinde beauftragte Baumdienst Knorre aus Bautzen mit der Arbeit an den Bäumen. Laut Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) wurden bereits zwei marode Rosskastanien gefällt. In den nächsten zwei Wochen soll an den insgesamt 185 Bäumen Totholz ausgeschnitten werden. Auch neue Bäume werden gepflanzt. Im belaubten Zustand sollen dann die Zuganker, die die Kronen sichern erneuert werden. Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf rund 26 000 Euro. Davon werden neunzig Prozent aus Fördermitteln bezahlt, für die Gemeinde bleiben etwa 3 000 Euro. Die wahrscheinlich 1760 angelegte Allee ist seit 1935 ein anerkanntes Naturdenkmal (kk)

