Kastanien müssen für Neubau weichen

Große Aufregung im Hochhaus am Straßburger Platz. Von ihren Fenstern aus konnten Anwohner beobachten, dass Arbeiter auf der Wiese gegenüber der Haltestelle Kastanien gefällt haben. Lange hatten die Bäume dort gestanden. Nun mussten sie weichen, weil ein Investor auf dem Grundstück einen Neubau mit 40 Wohnungen sowie einer Tiefgarage plant. Dafür hat das Umweltamt genehmigt, dass zehn Kastanien gefällt werden dürfen, teilt Stadtsprecherin Diana Petters mit. Darunter sei auch ein Baum, der bereits geschädigt war. Entfernt werden darf demnach auch ein Streifen mit verschiedenen Sträuchern.

Für Ersatz in der Stadt ist jedoch gesorgt. So muss der Investor eine Blutbuche, 15 mittelgroßkronige Laubbäume sowie 40 Meter freiwachsende Vogelnährgehölze pflanzen. Ob diese allerdings am Straßburger Platz wachsen, bleibt ungewiss. Seit einigen Wochen informiert die Stadt im Internet über Fällarbeiten auf den eigenen Grundstücken.

Der Fall vom Straßburger Platz taucht in dieser Liste allerdings nicht auf. Wenn private Grundstückseigentümer Bäume entfernen wollen, bleibt das weiterhin unbekannt für die Öffentlichkeit. Zum einen aus Datenschutzgründen, zum anderen, weil die Baumschutzordnung Investoren viele Freiheiten beim Fällen lässt. (SZ/acs)

