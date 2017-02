Kastanie überlebt weitere drei Jahre Die Rosskastanie an der Rathausstraße sollte gefällt werden. Ihre Retter behielten wohl doch recht.

Die Kastanie an der Rathausstraße in Hohnstein ist schon über 150 Jahre alt und sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. © Dirk Zschiedrich

Neigt sich der Februar dem Ende zu, hat die riesige Kastanie wieder eine Fällsaison überlebt. Mit ihren weit ausladenden Ästen steht sie noch immer wie ein „Fels in der Brandung“ an der Rathausstraße in Hohnstein. Und das, obwohl sie schon vor drei Jahren gefällt werden sollte. Zu gefährlich, zu viel Laub. 2014 entschied der Ortschaftsrat: Der Baum kommt weg. Die Stadtverwaltung plante den Baum auch schon zur Fällung ein. Doch es kam ganz anders.

Die Kastanie soll an die 150 Jahre alt sein. Und einen so alten Baum wollten einige Hohnsteiner nicht so schnell umsägen lassen. Kritik wurde laut. „Aufgrund der Proteste gegen die Fällung hatten wir in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat ein Einzelgutachten in Auftrag gegeben“, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Der erst kürzlich verstorbene Ehrenbürger Dietrich Graf aus Rathewalde erklärte sich bereit, die Kosten dafür zu übernehmen. Das Gutachten wurde am 16. März 2015 erstellt. Zuvor habe es einen Ortstermin mit Gutachter Matthias Goede, Baumsachverständiger aus Dresden und der Unteren Naturschutzbehörde, gegeben. „Das Gutachten zum 150-jährigen Baum besagt: festes Holz im Stamm und der Krone, Rindenstruktur intakt, keine statischen Einschränkungen, gesundheitliche Beeinträchtigungen geringfügig, langfristiger Baumerhalt bei normalem Pflegeaufwand möglich“, erläutert der Bürgermeister.

Folgende Maßnahme-Empfehlungen wurden erteilt: Kürzen der Krone um zehn Prozent, Kontrolle und Straffung der Spannseile im Kronenbereich. Diese Maßnahmen wurden dann zu Jahresende 2015 durch eine Firma ausgeführt. Die unmittelbaren Nachbarn und Anlieger des Baumes haben das Gutachten zur Kenntnis erhalten und akzeptiert, sagt der Bürgermeister. Das Gutachten hat den Protestlern recht gegeben und der 150-jährige Baum bleibt erhalten. Wieder einmal, kann man sagen.

Damit war die Situation ähnlich wie 2009. Der Baum war auch da schon einmal zum Fällen freigegeben. Das wurde in letzter Minute verhindert. Baumexperte Dietrich Graf bescheinigte der Kastanie noch einige Lebensjahre. Er vermutete damals, dass die Stadt sich nur nicht mehr mit dem vielen Laub herumplagen wolle. Das sei kein Grund, die ortsbildprägende Kastanie zu fällen, sagte der Experte. Dabei bleibt es, auch acht Jahre später.

