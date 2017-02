Kassiert die Stadt ab? Durch Millionen-Investitionen stieg der Bodenwert. Jetzt hatte der Stadtrat zu entscheiden, ob die Besitzer dafür zahlen müssen.

In Wilthen sollen Grundstückseigentümer zahlen. © dpa

Werden Grundstücksbesitzer im Wilthener Stadtsanierungsgebiet zur Kasse gebeten? Über diese Frage hatte jetzt der Stadtrat zu entscheiden. Hintergrund ist, dass die Stadtsanierung endet und jetzt Ausgleichsbeträge erhoben werden können.

In das Sanierungsgebiet Ortsmitte zwischen Zittauer, Bahnhof-, Schulstraße und An der Aue sind in den vergangenen reichlich 20 Jahren fast 6,5 Millionen Euro geflossen. Davon waren gut vier Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land. Der Rest kam von der Stadt. Mit diesem Geld wurden 14 marode Gebäude abgerissen, zwölf Maßnahmen zur Gestaltung von Straßen und Plätze erledigt, 63 private Eigentümer bei Sanierungsmaßnahmen unterstützt und Arbeiten an sieben öffentlichen Gebäuden gefördert. Diese Bilanz zog jetzt Karl Krauß von der Steg Stadtentwicklung Dresden, die in Wilthen als Sanierungsträger fungiert.

145 Grundstücke betroffen

Durch die Gestaltungsarbeiten erhöht sich der Wert der Grundstücke in einem Sanierungsgebiet. Deshalb ist gesetzlich festgelegt, dass jeder, der dort eine Immobilie besitzt, einen finanziellen Beitrag zur Finanzierung der Sanierung zu entrichten hat. In Wilthen betrifft das 145 Grundstücke. „Auch solche, auf denen nicht saniert wurde. Denn das Umfeld hat sich ja verbessert“, betonte Krauß. Die Höhe des Ausgleichsbetrages richtet sich danach, wie der Bodenwert gestiegen ist. In Wilthen beträgt die Erhöhung maximal einen Euro pro Quadratmeter; meist liegt sie jedoch weit darunter. Im Sanierungsgebiet kommen so insgesamt 65 000 Euro zusammen. Der Verwaltungsaufwand, um das Geld einzutreiben, wäre jedoch viel höher, sodass am Ende ein Minus von etwa 68 000 Euro zu Buche stünde. Das haben Berechnungen ergeben. In so einem Fall könne auf die Erhebung der Ausgleichsbeträge verzichtet werden, erläuterte Johann Schiefle von der Steg den Stadträten.

Bürgermeister Michael Herfort (CDU) plädierte für diese Verfahrensweise. „Das ist für mich die gerechteste Variante, denn die Mehrheit der Eigentümer hat nicht direkt von den Fördermitteln profitiert, müsste aber trotzdem zahlen“, begründete er. Der Stadtrat schloss sich dem Vorschlag an und stimmte dafür, keine Ausgleichsbeträge zu erheben. Die Grundstücksbesitzer müssen also nicht zahlen. (SZ/ks)

