Kassiererin verhindert Ladendiebstahl In Ebersbach hat ein Mann versucht, Artikel aus einem Supermarkt zu stehlen. Eine Mitarbeiterin konnte ihn kurz stoppen und die Beute sichern.

Ebersbach-Neugersdorf. Die Mitarbeiterin eines Supermarktes im Ortsteil Ebersbach** hat am späten Mittwochabend einen Ladendiebstahl verhindert. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagmorgen mitteilte, sei ein akustisches Signal ausgelöst worden, als ein Mann mit einem Rucksack gegen 21.45 Uhr an einer der Kassen vorbeiging.

Daraufhin wollte der Mann flüchten. Die Kassiererin sei ihm aber hinterhergerannt und konnte ihm den Rucksack entreißen. Nach einem kurzen Gerangel habe sich der Mann losreißen können, sei auf den Parkplatz des Supermarktes an der Johann-Andreas-Schubert-Straße gerannt und in ein Auto mit tschechischem Kennzeichen gestiegen, in dem weitere Personen gesessen haben sollen.

Die Mitarbeiterin des Supermarktes wurde bei dem Gerangel leicht verletzt. Laut Polizeiangaben blieb der Rucksack des Mannes zurück. Darin befanden sich Artikel im Wert von 280 Euro. Ob der Täter weitere Gegenstände mitgenommen hat, ist noch unklar. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die weiteren Ermittlungen zu dem räuberischen Ladendiebstahl übernommen.

*Bei dem Supermarkt handelt es sich eine Filiale von Kaufland. Das bestätigte am Donnerstagvormittag Unternehmenssprecherin Andrea Kübler auf Anfrage von sz-online. (szo/dab)

*Nach der Bestätigung wurde der Beitrag um 10.19 Uhr aktualisiert.

**Die Filiale befindet sich natürlich im Ortsteil Ebersbach und nicht in Neugersdorf. Der Beitrag wurde an dieser Stelle um 10.51 Uhr korrigiert.

