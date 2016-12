Kassiererin mit Pistole bedroht

Dachstuhl brannte

Großenhain. In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Elsterwerdaer Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Teil des Dachstuhls an der Giebelseite des Hauses in Brand.

Zwölf Bewohner, darunter ein siebenjähriges Kind, wurden in Sicherheit gebracht. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der am Gebäude entstandene Sachschaden ist noch nicht bezifferbar.

Beamte der Kriminalpolizei haben den Brandort untersucht. Eine abschließende Brandursache liegt noch nicht vor.