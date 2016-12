Kassenautomat noch immer kaputt Autofahrer freuen sich, der Besitzer beklagt entgangene Einnahmen.

Der defekte Automat

Die Schranken stehen offen. Ohne anzuhalten, fahren Autos hinein ins Parkhaus an der Ecke Hauptstraße / Sidonienstraße. Denn einen Parkschein kann man schon seit einigen Wochen nicht mehr ziehen. „Station gesperrt“ steht auf dem Display an der Einfahrt. Fürs Parken müssen Autofahrer momentan nicht bezahlen, weil das gar nicht möglich ist. Mitte November hatten Unbekannte in der Nacht einen Böller im Ausgabeschacht des Kassenautomaten gezündet, um die Geldkassette zu stehlen. Am Automaten entstand Totalschaden.

Seitdem ist das Gerät außer Betrieb und wird von einem orangefarbenen Gurt zusammengehalten. Während sich die Autofahrer vermutlich über das kostenfreie Parken freuen, entgehen dem Besitzer Christoph Dross die Einnahmen. Er suche derzeit nach einer Lösung, die die Täter nicht dazu einlädt, den Automaten wieder aufzubrechen, so Dross. Möglich wäre eine bargeldlose Zahlungsweise. „Wo kein Bargeld da ist, kann auch keins gestohlen werden“, sagt Dross. Auf jeden Fall werde es wieder eine Zufahrtskontrolle geben. Der Besitzer rechnet damit, dass das neue Bezahlsystem irgendwann im ersten Quartal 2017 eingeführt wird. Bis dahin ist das Parken weiterhin kostenfrei. (SZ/nis)

