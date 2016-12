Kasper vertreibt die Wartezeit

Das Max-Jacob-Theater in Hohnstein verkürzt am 24. Dezember das Warten auf den Weihnachtsmann. 15 Uhr wird das Stück „In Kaspers Weihnachtsküche ist der Teufel los“ gezeigt. Ein Handpuppenstück von Cornelia Fritzsche und Irene Voß. Im Mittelpunkt steht der Kasper mit seiner allerliebsten Leib- und Magenspeise. Das sind köstliche Eierplinsen mit Apfelmus und Marmelade. Von denen kann er nie genug bekommen, besonders wenn sie die Oma macht. Also heute ist so ein „Eierplinsentag“. Kasper hat zum Frühstück kaum etwas gegessen, damit das Loch in seinem Bauch besonders groß wird. Aber so ein Pech, die Oma macht einen Krankenbesuch, und es kann spät werden… Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt kostet vier Euro für Kinder und sechs Euro für Erwachsene. Wer nicht am 24. Dezember ins Theater gehen möchte, kann sich das Stück auch am 23. Dezember ab 10 Uhr und am 26. Dezember ab 15 Uhr ansehen. (SZ)

