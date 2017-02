Kasper startet in das Jahr 2017

Der Traditionsverein Hohnsteiner Kasper wird im Jahr 2017 die Reihe Hohnsteiner Kaspertag fortsetzen. Der 39. Rundgang startet am 15. Februar, 16 Uhr an der Burg Hohnstein. Das Programm sieht einen Rundgang durch Burg und die Stadt vor mit Besuch der Traditionsstätte Hohnsteiner Kasper. Die Teilnehmer des Kaspertages folgen sozusagen den Spuren des Handpuppenspielers Max Jacob. Der einstündige Rundgang endet am Max-Jacob-Theater. Dort wird dann 17 Uhr das lustige Handpuppenspiel mit dem Hohnsteiner Kasper: „Kasper und die Geburtstagstorte“ mit der Radebeuler Puppenbühne von Jens Hellwig aufgeführt. Bereits am Sonntag, dem 12. Februar können Interessierte ab 15 Uhr das Stück „Kasper im Räuberwald“ im Max-Jacob-Theater sehen. (SZ/aw)

zur Startseite