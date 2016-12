Kaserne wird keine Asylunterkunft Seit Ende 2015 hatte der Kreis die Idee vorangetrieben, bis zu 600 Flüchtlinge in den seit Jahren leer stehenden Soldatenunterkünften unterzubringen.

Ein Blick auf den Haupteingang der seit Jahren leer stehenden Soldatenunterkunft in Zeithain. Angedacht war, 600 Asylsuchende in der Kaserne einzuquartieren. © Sebastian Schultz

In Zeithain sollen künftig keine Asylbewerber mehr untergebracht werden. Der Kreistag hat vor wenigen Tagen das neue Flüchtlingskonzept beschlossen, die Asylunterkünfte in den Neubaublöcken der Nikopoler Straße werden aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen deshalb im Laufe des kommenden Jahres leer gezogen. Das Elektrolager ist bereits seit August dicht. Zudem nimmt der Landkreis nun auch von seinen Plänen Abstand, am Zeithainer Bundeswehrstandort Flüchtlinge unterzubringen, erklärte nun Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos).

Seit Ende 2015 hatte der Kreis die Idee vorangetrieben, bis zu 600 Flüchtlinge in den seit Jahren leer stehenden Soldatenunterkünften unterzubringen. 5,5 Millionen Euro hatte man für das Projekt veranschlagt. Doch trotz prominenter Unterstützung unter anderem durch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte die Bundeswehr von Anfang an starke Sicherheitsbedenken geäußert. (SZ/ste)

