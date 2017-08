Kaserne macht Rechnungshof Platz Das Gelände soll als Parkplatz für die Behörde dienen. Zuvor wird nach schützenswerten Kreaturen geschaut.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die beiden 120 Meter langen Kasernengebäude wurden 1888 gebaut. Das vordere ist Ruine und wird abgerissen. Das im Hintergrund wird für den Rechnungshof umgebaut. Dort ist noch bis zum Frühjahr 2018 das Grundbuchamt untergebracht. © Dietmar Thomas Die beiden 120 Meter langen Kasernengebäude wurden 1888 gebaut. Das vordere ist Ruine und wird abgerissen. Das im Hintergrund wird für den Rechnungshof umgebaut. Dort ist noch bis zum Frühjahr 2018 das Grundbuchamt untergebracht.

Gerade im Bau ist der Anbau fürs Grundbuchamt am Amtsgericht Döbeln. Bis April soll er fertiggestellt werden.

Das riesige ehemalige Kasernengebäude an der Kunzemannstraße erinnert ans Märchen vom Dornröschen. Allerdings ohne Rosen. Dafür sind in den vergangenen 25 Jahren stattliche Bäume um den 120 Meter langen Kasten gewachsen, der hinter diesem grünen Vorhang kaum zu erkennen ist. Ein Zaun soll unerwünschte Gäste aus dem Gebäude fernhalten. Aber lange muss er diese Aufgabe nicht mehr erfüllen. Der Freistaat Sachsen plant den Abriss des Hauses. Auf einem Teil des Grundstücks sollen Parkplätze für die 160 Mitarbeiter des Sächsischen Rechnungshofs entstehen, teilte das Sächsische Finanzministerium auf Anfrage mit. Die Behörde soll bis 2020 von Leipzig nach Döbeln umziehen. Bis dahin gibt es am neuen Standort noch eine Menge zu tun.

Die Ausschreibung für den Abriss der alten Kaserne soll noch in diesem Jahr erfolgen, so Stephan Gößl, Sprecher des Sächsischen Finanzministeriums. Derzeit laufen die Planungen. Dazu gehöre auch eine naturschutzrechtliche Begutachtung des Objekts. Dabei wird geschaut, ob vor dem Abriss möglicherweise Tiere aus der Ruine umgesiedelt werden müssen.

Wie der Naturschutzbeauftragte Siegfried Reimer sagte, ist das ein durchaus gängiges Verfahren. „Ich war auch schon mit Bauherren in solchen Abrissobjekten“, erzählt er. In diesen Ruinen können sich vor allem Fledermäuse ansiedeln. Die sind zwar selten zu sehen, hinterlassen aber ihren markanten Kot auf dem Boden. Auch Schwalben können in den Ruinen nisten. Seltener seien Eulen anzutreffen. Oft seien Umsiedlungen aber gar nicht notwendig, wenn der Abriss in der kalten Jahreszeit erfolgt, sagte Reimer. Dann sind die Fledermäuse in ihren Winterquartieren und die Schwalben im Süden.

Der Rechnungshof wird in das andere Kasernengebäude einziehen, das direkt an der Bahnhofstraße steht und das dafür umgebaut wird. Die beiden Häuser waren zusammen vor rund 130 Jahren errichtet worden. Ergänzt wird das künftige Domizil des Rechnungshofes durch einen einstöckigen Anbau im Hof. „Die Planungen dafür laufen seit Februar dieses Jahres“, sagte Stephan Gößl. Angaben zur Bauzeit und zum Beginn des Abrisses könnten frühestens nach Planungsbestätigung gemacht werden. Das Finanzministerium rechnet mit Kosten von rund 17,5 Millionen Euro.

Ein anderer Termin steht aber schon fest. Im Frühjahr kommenden Jahres wird die notwendige Baufreiheit für das Großvorhaben hergestellt. Im April ist der Anbau fürs Grundbuchamt am Amtsgericht fertig. Dann werden die Grundbücher wieder umgelagert, die vorübergehend noch im Kasernengebäude untergebracht sind. Durch die Zusammenlegung der Amtsgerichte Döbeln und Hainichen hatte der Platz dafür nicht mehr gereicht.

zur Startseite