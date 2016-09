Kartoffelkönig wird gesucht Die drei gewichtigsten Erdäpfel werden am 17. September beim Kartoffelfest prämiert.

Wer hat die schwerste Kartoffel und wird damit Kartoffelkönig? – Diese Frage wird beim Kartoffelfest beantwortet. Bis 15 Uhr können am Sonnabend, 17. September, die Kartoffeln am Stand der Agrar AG Ostrau abgegeben werden. Die drei gewichtigsten Erdäpfel werden prämiert.

Das Kartoffelfest beginnt um 10 Uhr mit der Eröffnung des Bauernmarktes mit regionalen Anbietern. Zu sehen ist auch eine Landmaschinenausstellung. Mit dabei sind die Ostrauer Schlepperfreunde. „Auf dem Fest werden sich auch wieder viele Vereine präsentieren. Dazu gehören der Rassekaninchen- und der Geflügelzuchtverein“, so Dirk Schilling (CDU). Am Nachmittag treten die Jahnataler Wiesenstrolche auf. Dann ist auch die Böttcher & Fischer Show zu sehen. Sportlich wird es mit Zumba-Kim. Den Abend gestalten die Eichholzdiskothek und die Milkauer Schalmaien. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen mit den Original Jahnataler Blasmusikanten. Der Eintritt ist frei.

