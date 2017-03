Kartenvorverkauf für Gebirgslauf läuft

Zittauer Gebirge. Ab sofort gibt es die Startkarten zum 44. Zittauer Gebirgslauf und Wandertreff zu kaufen. Darüber informieren die Organisatoren des Volkssportereignisses. Der diesjährige Gebirgslauf findet am 29. und 30. April im Zittauer Gebirge statt, Start und Ziel sind wie immer auf dem Olbersdorfer Sportplatz. Dazu werden in diesem Jahr wieder über 4 500 Teilnehmer erwartet. Zu kaufen gibt es die Startkarten für die Wander-, Mountainbike- und Inlineskate-Strecken zu günstigeren Vorverkaufspreisen. Vorverkaufsstellen in der Region sind unter anderem die Tourist-Informationen in Zittau, Löbau, Waltersdorf und das Sportgeschäft Intersport Kunick am Zittauer Markt, die Buchhandlung Fiedler in Neugersdorf und das Kreissportbund-Büro in Zittau, Villingenring 20. (SZ)

