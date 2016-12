Kartenvorverkauf startet Burg Stolpen sorgt für Weihnachtsgeschenke. Für einige Veranstaltungen gibt es jetzt schon Karten.

Zum Theaterfest ist Tom Pauls in seiner Paraderolle als August der Starke zu erleben. © Burg Stolpen

Zwei Termine stehen für die Stammkunden von verschiedenen Veranstaltungen auf der Burg Stolpen immer schon fest im Kalender. Einmal der vor Weihnachten und dann der nächste Termin im Februar des kommenden Jahres.

Und pünktlich vor dem Fest gibt es jetzt schon Karten für ausgewählte Termine im Jubiläumsjahr. Darüber informiert Bernd Kara von der Burg Stolpen. Für das Veranstaltungsjahr 2017 steht man bereits in den Startlöchern. Die Burg Stolpen feiert im kommenden Jahr ein kleines Jubiläum. Kleines Burgtheater und das Open-Air-Burgtheaterfest gehen in die 20. Saison.

Dem Veranstaltungsmanagement der Burg Stolpen ist es im Jubiläumsjahr gelungen, eine illustre Schar an Gästen für einen Auftritt vor der imposanten Kulisse zu buchen. Und das wissen natürlich schon die Kenner der Burg. Denn für ausgewählte Programme hat der Run auf die begehrten Karten bereits begonnen. Und wer noch welche als Weihnachtsgeschenk unter den Baum legen möchte, sollte sich beeilen.

So wird am 24. April 2017 der Frontmann der Rockgruppe City, Toni Krahl, in der Kornkammer über „seine“ Rocklegenden berichten. Ganz bestimmt werden dabei auch einige seiner legendären Songs live zu erleben sein.

Die Geschichte des Stolpener Burgtheaters ist eng verbunden mit dem Namen Tom Pauls. Er ist im Jubiläumsjahr natürlich ebenso des Öfteren präsent wie in all den vergangenen Jahren zuvor. So zum Höhepunkt der Saison beim Theaterfest im Burghof. Am 18. und 19. August verkörpert er im Stück „Däschdlmäschdl auf Sächsisch – Eine Liebesrevue im Barock“ eine ihm auf den Leib geschriebene Traumrolle. Nämlich den stets vor Kraft strotzenden und durch seine vielfältige Mätressenwirtschaft äußerst bekannten „Sachsenkönig“ August den Starken. Das waren nur zwei Beispiele. Eine Übersicht über die Termine, bei denen der Vorverkauf bereits begonnen hat, ist auf der Homepage der Burg Stolpen abrufbar.

Der Kartenvorverkauf für alle restlichen Veranstaltungen aus dem umfangreichen Veranstaltungsprogramm der Burg Stolpen 2017 beginnt traditionell am 4. Februar an der Burgkasse und ab 5. Februar ist dann auch wieder die Online-Kartenbestellung möglich. (SZ/aw)

Bestellungen werden telefonisch über 035973/23410 sowie online (Veranstaltungen) entgegengenommen.

