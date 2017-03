Kartenvorverkauf für Tenöre4you beginnt

Der Kartenvorverkauf für das Konzert der „Tenöre4you“ beginnt am heutigen Montag in den beiden Pfarrbüros in Reinersdorf und Ebersbach. Das Konzert findet am Freitag, dem 19. Mai, um 20 Uhr in der Kirche Reinersdorf statt. Zu erleben ist an diesem Abend eine bunte Mischung aus Pop und Klassik – eindrucksvoll umrahmt von einer Lichtshow und vorgetragen in erstklassigem Live-Gesang. (SZ)

