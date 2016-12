Kartenverkauf für SZ-Turnier läuft Die Auslosung für das Fußball-Hallenturnier um den Pokal der Sächsischen Zeitung ergab interessante Vorrundengruppen.

© Symbolfoto: Steffen Unger

Hallenfußball. Bereits seit Montag können die Fußballfans der Region wieder Tickets für das Fußball-Hallenturnier um den Pokal der Sächsischen Zeitung erwerben. Karten für die Veranstaltung, die am 27. Dezember ab 17 Uhr in der Schützenplatzhalle über die Bühne geht, gibt es in den beiden SZ-Treffpunkten in Bautzen und Kamenz. Sie kosten acht Euro (plus 36 Cent Systemgebühr).

Bei der Auslosung am Dienstag entstanden wieder interessante Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die zweite Mannschaft von Budissa Bautzen trifft in Gruppe A auf die SG Wilthen, den SV Post Germania Bautzen und den SV Grün-Weiß Hochkirch. Die B-Gruppe bilden der SV Oberland Spree, die SG Motor Cunewalde, der SV Bautzen und der SV Gnaschwitz-Doberschau. Der Sieger des SZ-Pokalturniers – im Vorjahr gewann der SV Großpostwitz-Kirschau – qualifiziert sich für den 18. Landskron-Cup am 6. Januar 2017 und wird dort ab 18 Uhr in der Gruppe B auf den Cupverteidiger FC Oberlausitz Neugersdorf und den SV Einheit Kamenz treffen. Ein echter Kracher ist die A-Gruppe mit Regionalligist FSV Budissa Bautzen, Oberligist Bischofswerdaer FV 08 und der BSG Stahl Riesa, die in der Landesliga hinter den Kamenzern auf Rang vier steht. Auch hier läuft der Kartenvorverkauf. (ck)

zur Startseite