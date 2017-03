Karten-Sonderverkauf für mögliches Spiel sechs

Sean Fischer von den Lausitzer Füchsen wird am Freitag im Spiel gegen die Kassel Huskies alles geben. © thomas heide

Die Lausitzer Füchse haben alle Vorbereitungen getroffen, sollte es in der Viertelfinalserie gegen Kassel ein weiteres Spiel geben. Gewinnt Weißwasser am Freitag in Kassel (Beginn 19.30 Uhr), würde es am Sonntag, um 17 Uhr, eine weitere Partie in der Eisarena geben.

Kommt es dazu, startet der Kartenvorverkauf am Sonnabend um 10 Uhr zeitgleich an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Auch die Geschäftsstelle (Prof. Wagenfeld Ring 74) öffnet um 10 Uhr. Darüber informiert Füchse-Pressesprecher Andreas Friebel.

Alle Besitzer von Sponsorenkarten und Dauerkarten „all inklusive“ müssen sich um nichts kümmern, auch das dritte Heimspiel in der Serie gegen Kassel ist in ihren Karten enthalten. Besitzer von Papier-Dauerkarten müssten für diese Partie die Karten mit dem Aufdruck „Playoff/playdown Spiel 3“ benutzen. (SZ)

