Karten für Weihnachtsmärchen Das Theatre Libre bietet vor Weihnachten ein volles Programm. Zur Museumsnacht gibt es Karten zu gewinnen.

Das Theatre Libre in Sebnitz bereitet sich schon seit einiger Zeit auf seinen jährlichen Weihnachtsmarathon vor. Er beginnt mit dem schon zur Tradition gewordenen „Weihnachten im Wald“ an der Forellenschenke. Zusammen mit dem Sachsenforst und den Anwohnern am Wald erwartet das Sebnitzer Amateurtheater am 27. November den Weihnachtsmann. Dieser hat wieder fest zugesagt, die Wunschzettel der Kinder entgegenzunehmen.

Am 2. Dezember feiert dann die Jugendgruppe die Vorpremiere der neuen Inszenierung „Schneewittchen voll veräppelt“. Das lustige und doch etwas andere Märchen soll der ganzen Familie in der Weihnachtszeit Freude bringen. Die Gruppe wird bis zum 8. Dezember täglich Klein und Groß begeistern.

Am 9., 10. und 11. Dezember spielt das Theatre Libre eine bunte Unterhaltungsshow mit vielen Sketchen rund um die Weihnachtszeit. Dazu gibt es ein leckeres Weihnachtsbuffet. Wer dabei sein will, sollte sich ranhalten: Die erste Vorstellung ist bereist ausverkauft.

Nachdem die Parodiekünstler die Bühne geräumt haben, heben die begehrten Flugbegleiterinnen mit dem Stück „Stewardessen küssen besser“ erneut vom Boden ab. Für diese Vorstellung gibt es schon keine Karten mehr, der Flug war zeitig ausgebucht. Zwischen den Tagen werden einige der ehrenamtlichen Darsteller die verschiedensten Außentermine wahrnehmen. Die Anzahl der Vorstellungen in der Vorweihnachtszeit ist deshalb begrenzt. Es lohnt sich also, zuzuschlagen und sich schnellstmöglich Karten zu besorgen. Der bereits angelaufene Weihnachtsschlussverkauf des Theatre Libre ist bald beendet, und wer die Chance nicht nutzt, sitzt am Ende vielleicht vor der Tür.

Eines sei aber noch verraten: Das Theatre Libre möchte sich in diesem Jahr bei seinem treuen Publikum bedanken und verlost Eintrittskarten zu einigen Veranstaltungen. Es lohnt sich also, schon mal zur Sebnitzer Museumsnacht am Freitagabend auf der Schillerstraße 3 vorbeizuschauen. Das Theater feiert unter dem Motto: „Zauber einer Märchennacht“. (SZ)

Alle Vorstellungstermine unter www.theatre-libre.de. Kartenbestellung per E-Mail an info@theatre-libre.de oder unter 035971 80249 (AB mit Rückruf)

