Karswaldbad lädt zum Feiern ein Das traditionelle Badfest steht kurz bevor. Dafür hat der Badverein wieder einiges auf die Beine gestellt.

Sprung ins kühle Nass im Karswaldbad Arnsdorf. © Willem Darrelmann

Der Countdown läuft! Nur noch zehn Tage und dann steht im Arnsdorfer Karswaldbad wieder das große Badfest an, das bereits in der gesamten Region bekannt ist. Wie jedes Jahr hat der Badverein dafür ein buntes Programm ausgearbeitet, das nicht nur Familien, sondern auch junge Partygänger begeistern wird. Und die kommen bereits am Freitagabend, dem 30. Juni, auf ihre Kosten. Denn im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Basspirin“ legen ab 21 Uhr mehrere DJs unter freiem Himmel live auf und werden dafür sorgen, dass das Tanzbein geschwungen wird und niemand mehr still in der Ecke steht. Auf die Ohren gibt es dabei das Beste aus Techno, Electro und House. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am Sonnabend, dem 1. Juli, öffnet das Karswaldbad ab 11 Uhr seine Pforten und bietet den Besuchern unter anderem einen Flohmarkt, ein Schwimmfest für Grundschüler, eine Tombola sowie Spiel und Spaß für Kinder an. Ab 20 Uhr findet dann erneut eine Party statt, die unter dem Motto der 90er-Jahre gefeiert wird. Hier sorgen DJ Olaf und DJ Holger für die musikalische Unterhaltung. Außerdem kündigt der Badverein auch ein Showprogramm für den Abend an. Bis 19 Uhr zahlen Besucher bis zum 16. Lebensjahr an diesem Tag zwei Euro Eintritt, nach 19 Uhr sind dann fünf Euro fällig.

Floßregatta am Sonntag

Und auch am Sonntag, dem letzten Tag des Badfestes, gibt es ab 14 Uhr noch einiges zu erleben. So findet am Nachmittag die traditionelle Floßregatta statt, zu der die Arnsdorfer Vereine immer wieder ausgefallene Wasserfahrzeuge gestalten. Außerdem können die Besucher sich auf Auftritte der Kindergarde des Arnsdorfer Karnevalclubs freuen, sich an einer Kletterwand ausprobieren, beim Kuchenbasar naschen oder beim Ponyreiten eine Runde durch das Freibadgelände drehen. Ab 17 Uhr wird es dann rockig! Dafür hat der Badverein eine Live-Band eingeladen, die unter anderem aus Mitgliedern der ehemaligen Vintage Rock Combo besteht. Der Eintritt an diesem Tag beträgt drei Euro für alle Gäste ab 16 Jahren.

Wer sich nun spontan dazu entscheidet, bei der Floßregatta, dem Schwimmfest oder dem Flohmarkt (keine Standgebühren!) mitmachen zu wollen, der kann sich telefonisch bei Vereinsmitglied Jürgen Brendel ( 0174 4857460) oder direkt im Bad für die jeweiligen Veranstaltungen anmelden.

