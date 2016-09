Karswaldbad gerettet Der Gemeinderat hat ohne Diskussionen den Sonderzuschuss bewilligt. Doch nicht jeder Wunsch wurde erfüllt.

Das Karswaldbad wird auch in der kommenden Saison für die Arnsdorfer öffnen. Der Gemeinderat hat dem Sonderzuschuss des Badvereins zugestimmt. Mit diesem können die laufenden Kosten gedeckt werden. © Thorsten Eckert

Vom Kleinkind über den Schüler bis hin zu jungen Eltern und dem Senior. Männer in Anzügen und Jungs mit dem Basecap. Am Montagabend versammelten sich die unterschiedlichsten Bürger aus Arnsdorf in der Mensa der Schule. Was ihnen allen gemein war: Sie wollten wissen, ob ihr Freibad eine Zukunft hat. Ob sie im kommenden Jahr bei heißen Temperaturen in Arnsdorf noch baden gehen können. Diese Entscheidung musste der Gemeinderat fällen, indem er einen Antrag auf Sonderzuschuss in Höhe von 5 000 Euro bewilligt. Diesen hatte der Badverein gestellt, der seit vielen Jahren das Freibad in der Gemeinde betreibt.

Badverein ein Glücksfall

„Es war ein Glücksfall, dass sich der Badverein damals gegründet hat und die Betreibung übernehmen wollte“, erinnert sich Bürgermeisterin Martina Angermann (SPD) während der Sitzung des Gemeinderates. Es war kurz nach der Jahrtausendwende, als die Gemeinde so hoch verschuldet war, dass sie nicht in der Lage war, ein Freibad zu finanzieren. Die Schließung stand kurz bevor. Doch dann haben einige engagierte Bürger den Badverein ins Leben gerufen, einen Pachtvertrag mit der Gemeinde ausgehandelt, und seitdem das Karswaldbad mit viel Liebe erhalten – und vor allem viele Jahre ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde. „Erst seit wenigen Jahren sind wir in der Lage, dem Badverein jährlich 3 000 Euro zur Verfügung zu stellen“, erklärt die Bürgermeisterin. „Es ist den Mitgliedern des Badvereins hoch anzurechnen, dass sie so viele Jahre durchgehalten haben. Das Bad ist eine wunderschöne Anlage“, betont Martina Angermann.

Ein schlechter Sommerr

Doch auch der Zuschuss von 3 000 Euro sollte in diesem Jahr nicht ausreichen, denn der Sommer hätte dem Verein fast das Genick gebrochen. Das schlechte Wetter sorgte für einen Einnahmeverlust von mehreren Tausend Euro gegenüber dem Vorjahr. Außerdem mussten die Ehrenamtlichen mehr Geld für die Chemie ausgeben, um eine gute Wasserqualität zu sichern und zu allem Überfluss ging beim Badfest auch noch der Beckensauger kaputt.

Auch die allseits bekannten Veranstaltungen haben nicht die erhofften Einnahmen gebracht. „Zusätzlich mussten wir die Kasse und den Saniraum sanieren. Auch diese Kosten waren eigentlich nicht eingeplant“, erklärte Vereinsmitglied Jürgen Brendel den anwesenden Gemeinderäten und Besuchern. Ohne den beantragten Sonderzuschuss sei der Verein nicht mehr in der Lage, die Einrichtung zu finanzieren und gezwungen, das Freibad nach so vielen Jahren doch noch zu schließen.

Zuschauer recken die Hälse

Bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung habe sich nach Angaben von Martina Angermann der Verwaltungsausschuss mit dem Thema beschäftigt und seine Sitzung nicht wie üblich in einem Beratungsraum, sondern direkt vor Ort im Karswaldbad abgehalten. Schon damals zeichnete sich unisono die Meinung ab, dass das Freibad erhalten werden muss. Und auch am Montagabend sprach niemand über die Möglichkeit, den Sonderzuschuss nicht zu bewilligen. Lars Werthmann (CDU) brachte sogar die Überlegung ein, dass die Gemeinde künftig sowohl die Wasser- als auch die Chemiekosten der Einrichtung übernehmen sollte. Schließlich wäre das mit knapp 10 000 Euro der dickste Brocken, den der Badverein jährlich stemmen muss. Doch dieser Vorschlag wurde nicht weiter diskutiert.

Doch als schließlich die Abstimmung über den Sonderzuschuss immer näher rückte, reckten die anwesenden Bürger, die auf mehreren Stuhlreihen die ganze Zeit gespannt warteten, ihre Hälse, wollten die Entscheidung mit ihren eigenen Augen sehen. Und tatsächlich streckte sich jede Hand von jedem Gemeinderat, egal, zu welcher Fraktion er gehört, in die Höhe. „Vielen Dank, das ist einstimmig“, konnte Martina Angermann verkünden. In diesem Moment brach in der Mensa tobender Applaus aus. Und als sich die Lage wieder etwas beruhigte, fand Jürgen Brendel noch die passenden Abschlussworte: „Vielen, vielen Dank!“

