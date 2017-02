Karsten Moos verlässt die Bienen Obwohl sein Team den Aufstieg in die Bundesliga vor Augen hat, verlängert der Cheftrainer seinen Vertrag im Rödertal nicht.

Karsten Moos wird in der kommenden Saison 2017/18 nicht mehr Trainer des Zweitligisten HC Rödertal sein. © Christian Kluge

Handball. Der HC Rödertal hat das Scheitern der Vertragsgespräche mit Trainer Karsten Moos bekannt gegeben. Moos wird seinen zum 30. Juni 2017 auslaufenden Vertrag beim HC Rödertal nicht verlängern. HCR-Präsident Andreas Zschiedrich erklärte dazu: „Wir wollten Karsten Moos unbedingt halten, mit ihm verlängern und sind mit dem Vertragsangebot bis an unsere Schmerzgrenze gegangen. Leider konnten wir uns nicht einigen. Karsten Moos hat mir und dem Präsidium mitgeteilt, dass er das Angebot zur Vertragsverlängerung nicht annehmen wird.“

Der Verein bedauert laut Zschiedrich, dass es nicht zur Verlängerung der Zusammenarbeit kommt. Die sportlichen Erfolge in den letzten Jahren sind eng mit dem Namen von Moos verbunden. Der HCR-Präsident sagte dazu: „Er hat das Bundesligateam des HC Rödertal kontinuierlich entwickelt und auf einen Aufstieg in die Königsklasse des deutschen Handballs vorbereitet. Wir müssen ganz schnell die Nachfolge klären, auch vor dem Hintergrund der anstehenden Vertragsgespräche mit einigen Spielerinnen. Der HC Rödertal wird an seinen kurz- und mittelfristigen Zielen festhalten. Die Planungen dafür sind in vollem Gange. Karsten Moos genießt bis zum Saisonende unser vollstes Vertrauen.“ (pr)

zur Startseite