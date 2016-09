Karrieresprungbrett Arbeitsagentur Nach nur zwei Jahren in Chemnitz wird Klaus Schuberth nach Nürnberg befördert. Sein Nachfolger als Chef von 6 000 Angestellten stammt aus Zittau.

Sein Vize Klaus-Peter Hansen führt zunächst die Geschäfte

Dresden. Der erste Eindruck passt zum Lebenslauf, doch er täuscht: Klaus Schuberth ist zwar ein Zahlenmensch mit Doktortitel, ein Finanz-Experte im dunklen Anzug. Doch der Chef der sächsischen Arbeitsagenturen grüßt auch schon mal leutselig in der Opernpause auf dem Flur der Semperoper, er joggt gern und geht auch politischen Diskussionen nicht aus dem Weg.

„Schaffen wir das?“, fragte die SZ Klaus Schuberth zu Jahresanfang in Anspielung auf das Kanzlerinnen-Wort über Flüchtlinge. Schuberths Antwort damals: „Wenn wir wollen, wenn die Beteiligten wirklich wollen, wenn wir unsere Kräfte konzentrieren und einen gezielten Prozess beginnen, dann schaffen wir das.“ Der Wille müsse da sein, die Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Klare Worte fand Schuberth auch in der Frage, ob für Langzeitarbeitslose wieder mehr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nötig sind: Während seine Vorgängerin Jutta Cordt darin wenig Sinn sah, erinnerte Schuberth an die Menschen in Sachsen, denen „allein mit Qualifizierung“ kaum zu helfen sei.

Zwei Jahre lang hat Schuberth nun die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit geführt. Für mehr als 6 000 Angestellte war er damit zuständig. Zum Oktober wechselt Schuberth nun nach Nürnberg, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Sein Wohnhaus mit Frau und Tochter steht ohnehin in Franken, in Chemnitz hatte der Chef nur eine Wohnung bezogen.

Schuberth wird in der Zentrale der Bundesagentur Geschäftsführer für Controlling, Finanzen, Statistik und Einkauf. Er war dort schon einmal Bereichsleiter Finanzen. Mit der Beförderung rückt Schuberth allerdings nicht in die oberste Führungsebene auf, den dreiköpfigen Vorstand. Diese Karriere-Chance könnte eher Jutta Cordt bekommen, die Schuberths Vorgängerin in Sachsen war. Die Juristin wurde 2014 zur Leiterin der größeren Regionaldirektion Berlin-Brandenburg befördert und soll im nächsten Jahr Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge werden. Dort löst sie Frank-Jürgen Weise ab, der zugleich Chef der Bundesagentur für Arbeit ist und in Radebeul geboren wurde. Weise wird am 8. Oktober 65 Jahre alt.

Über Weises Nachfolge in der Bundesagentur ist noch nicht entschieden – der Spitzenposten an Deutschlands größter Behörde muss mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften abgesprochen werden. Auch über Schuberths Nachfolge in Chemnitz müssen erst noch „die Gremien entscheiden“, wie die Behörde mitteilte. Das werde jedoch in Kürze geschehen. Erst einmal leitet nun Schuberths Stellvertreter Klaus-Peter Hansen die Behörde. Der stammt aus Zittau, wohnt in Bautzen, war aber auch schon Leiter der Arbeitsagenturen Pirna und Erfurt – und drei Jahre leitete er das Jobcenter in Berlin-Neukölln, bekannt für einen hohen Ausländeranteil.

Hansen hat dort schon Mitarbeiter aus Nigeria, Bulgarien und Vietnam eingestellt. Er will Menschen in Arbeit bringen, „damit sie Teil der Lösung sind, nicht Teil des Problems“, sagte er einmal der SZ. Ob Hansen mit seiner Erfahrung für längere Zeit die Leitung in Sachsen übernehmen darf, steht aber noch nicht fest. In den Lebensläufen von Schuberth und Cordt standen viele Versetzungen quer durch die Republik.

