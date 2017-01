Karriere Start Test Test Text kommt am Freitag

So schön wars anno 2016. © Ortec

Oh so schön ist die Arbeitswelt!

Job-Suche beim Sofa-Surfen







Claudia Wunderlich, Projektleitung von SZ-Jobs & Azubi24 (32): Hilft Bescheidenheit wirklich weiter bei der Präsentation der eigenen Person im Bewerbungsgespräch? Und spiegelt das Anschreiben bereits die ganze Motivation oder finden sich noch treffendere Worte? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der kostenlose Bewerbungs-Guide 2017, den Claudia Wunderlich zusammen mit ihren Kollegen an den drei Messetagen verteilt.



Den Stand betreut das Team von Azubi24, dessen gleichnamiges Online-Portal zur DDV-Mediengruppe gehört. „In unserem Bewerbungs-Guide stehen zusätzlich zu den Tipps für eine optimale Bewerbung auch Stellenangebote aus Sachsen, die Schulabgängern einiges bieten“, sagt die Soziologin mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Denn der wandle sich allein aus demografischen Gründen dahingehend, dass die Arbeitgeber schon heute um die Fachkräfte von morgen werben.



„Wir verfolgen den Trend auch auf unserem großen Portal SZ-Jobs, wo Firmen in ihren Stellenanzeigen neben gängigen Informationen zur Bezahlung und Jobanforderungen mittlerweile auch mit Benefits für Mitarbeiter punkten wie flexible Arbeitszeiten, Sozialleistungen, Vereinbarung von Beruf und Familie und mehr“, sagt die Fachfrau für die Jobsuche im Netz.



Schließlich sage ein Klick mehr als 1000 Worte und zeige sofort, wohin die berufliche Reise gehe: in die weite Ferne oder zurück in die Heimat. Das Portal SZ-Jobs bediene beide Wünsche, sagt Wunderlich: Als regionales Portal sei es das Forum für heimische Arbeitgeber, doch durch Kooperation mit einem bundesweiten Player offeriere es praktisch grenzenlose berufliche Möglichkeiten.



