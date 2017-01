Karriere Start Test Test

So schön wars 2016

‹p›‹b›Job-Suche beim Sofa-Surfen‹/b›

‹br›‹img src=“http://www.sz-online.de/includes/dokumente/szksCW1.jpg“ width=“100%“›‹br›‹br›‹i›Claudia Wunderlich, Projektleitung von SZ-Jobs & Azubi24 (32):‹/i› Hilft Bescheidenheit wirklich weiter bei der Präsentation der eigenen Person im Bewerbungsgespräch? Und spiegelt das Anschreiben bereits die ganze Motivation oder finden sich noch treffendere Worte? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der kostenlose Bewerbungs-Guide 2017, den Claudia Wunderlich zusammen mit ihren Kollegen an den drei Messetagen verteilt.‹br›‹br›Den Stand betreut das Team von Azubi24, dessen gleichnamiges Online-Portal zur DDV-Mediengruppe gehört. „In unserem Bewerbungs-Guide stehen zusätzlich zu den Tipps für eine optimale Bewerbung auch Stellenangebote aus Sachsen, die Schulabgängern einiges bieten“, sagt die Soziologin mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Denn der wandle sich allein aus demografischen Gründen dahingehend, dass die Arbeitgeber schon heute um die Fachkräfte von morgen werben.‹br›‹br›„Wir verfolgen den Trend auch auf unserem großen Portal SZ-Jobs, wo Firmen in ihren Stellenanzeigen neben gängigen Informationen zur Bezahlung und Jobanforderungen mittlerweile auch mit Benefits für Mitarbeiter punkten wie flexible Arbeitszeiten, Sozialleistungen, Vereinbarung von Beruf und Familie und mehr“, sagt die Fachfrau für die Jobsuche im Netz.‹br›‹br›Schließlich sage ein Klick mehr als 1000 Worte und zeige sofort, wohin die berufliche Reise gehe: in die weite Ferne oder zurück in die Heimat. Das Portal SZ-Jobs bediene beide Wünsche, sagt Wunderlich: Als regionales Portal sei es das Forum für heimische Arbeitgeber, doch durch Kooperation mit einem bundesweiten Player offeriere es praktisch grenzenlose berufliche Möglichkeiten.‹br›

‹b›Immer unter Strom‹/b›‹br›‹br›‹img src=“http://www.sz-online.de/includes/dokumente/szksJP1.jpg“ width=“100%“›‹br›‹br›‹i›Jenny Plauschenat, Elektronikerin, 1. Lehrjahr, Drewag (19):‹/i› Viele kennen ihr Bild aus der Werbung - Jenny Plauschenat lächelt von den Drewag-Anzeigen für die KarriereStart und wirbt für die Dresdner Stadtwerke um Naschwuchs. Dabei zählt sie im Ausbildungszentrum fast noch selbst zu den Küken, übt sich im ersten Lehrjahr als Elektronikerin an den elementaren Werkstattarbeiten wie Bohren, Fräsen, Feilen und Sägen.‹br›‹br›Die junge Frau wollte unbedingt den Job und unbedingt nach Dresden. Sie sei sich ihrer Sache so sicher gewesen, weil sie in den Jahren zuvor etliche Praktika gemacht hätte, erzählt sie. Immer in den Schulferien, meistens eine Woche lang. Da habe sie ziemlich schnell gemerkt, was Spaß mache und was weniger. „Ich bewege mich gerne und bin lieber unterwegs als lange in einem Büro zu sitzen“.‹br›‹br›Bundestag, Apotheke, Tierarzt, Zoo, einiges probierte die junge Frau aus, aber nichts gefiel ihr so richtig - dann folgte ein Praktikum als Elektronikerin und der Schaltkreis war geschlossen. Der Job sollte es sein. 15 Bewerbungen schrieb sie. Ihr Tipp fürs Bewerbungsgespräch: natürlich bleiben. ‹br›‹br›Als sie die Zusage aus Dresden erhielt, packte sie die Koffer, verließ ihre Heimat bei Magdeburg, nahm dafür aber den Freund mit - der studiert jetzt in Dresden natürlich Elektrotechnik. „Er lernt die Theorie und ich widme mich der Praxis, das passt doch gut“, sagt Jenny Plauschenat, die sich mit Handball und Volleyball fit hält. ‹br›

‹p›‹b›Stresstest für die Freiheit‹/b›‹br›‹br›‹img src=“http://www.sz-online.de/includes/dokumente/szksMF1.jpg“ width=“100%“›‹br›‹br›‹i›Mirko Filler, Gründer CarboLife und Carbon-Beast (36):‹/i› Am Limit, so fühlt sich Mirko Filler manchmal, wenn der Ingenieur aus Dresden mit seinen Kollegen gleich für zwei Firmen entwickelt und produziert, einstellt und expandiert. Momentan gehe zwar alles ziemlich schnell, sagt er. ‹br›‹br›Am Limit, das versprechen die in Handarbeit gefertigten Carbon-Produkte aus Dresden. Carbon können viele, sagt Filler, leichte Produkte seien in jeder Branche sehr gefragt. Fehlt ihnen dann aber die notwendige Stabilität, sei das ein massiver Mangel. Die Dresdner können beides: leicht und robust. Das bewies jüngst der Mountainbike-Lenker aus dem Wunderwerkstoff: 145 Gramm trugen beim renommierten Härtetest eine Last von über 300 Kilo. Weltklasse. ‹br›‹br›Neue Maßstäbe setzen auch die Greifreifen für Rollstühle von CarboLife. Ihre Ergonomie ist abgestimmt auf Kraft und Beweglichkeit des Rollifahrers und die Branche staunt. Nach seinem Auftritt in der Gründerlounge der KarriereStart verabschiedete sich Filler gleich in die USA zur größten Reha-Messe des Kontinents. ‹br›‹br›Das Reisen sei nicht unbedingt seins, sagt Familienvater Filler. Dem die Eltern die Selbstständigkeit vorlebten und der seine Heimat mit Freunden und Verwandten dem Lockruf des Geldes großer Unternehmen in der Ferne vorzieht. ‹br›‹br›Als Komponenten für den unternehmerischen Erfolg nennt er Anpassungsfähigkeit, Respekt vorm Risiko und Glück. Er habe das Glück gehabt, am Leichtbauzentrum Sachsen viel zu lernen und Partner zu finden, die seine Leidenschaft teilen. ‹br›‹/p›‹br›‹a href=“http://carbon-beast.de/“ target=“_blank“›carbon-beast.de‹/a› + ‹a href=“http://carbolife.de/“ target=“_blank“›carbolife.de‹/a›‹br›

