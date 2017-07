Karrasburg in neuem Grün Die Fassade des Stadtmuseums strahlt schon wieder. Noch bis Mitte August sollen die Sanierungsarbeiten dauern.

Der neue Anstrich erfolgte wieder in einem grünen, geringfügig kräftigeren Farbton, der zuvor zwischen Museumsleitung, Stadtplanung und Projektleiter abgestimmt worden war. © Norbert Millauer

Sofort ins Auge fällt derzeit die Fassade des Museums Karrasburg, wo die Gerüste bis zum Ende dieser Woche verschwunden sein werden. In den vergangenen Wochen sind umfangreiche Renovierungsarbeiten am und im Museum Karrasburg erfolgt: Nach mehr als 20 Jahren seit Generalsanierung und Eröffnung waren diverse Sanierungsarbeiten an der Fassade des Hauses erforderlich geworden, teilt die Coswiger Stadtverwaltung mit.

Der neue Anstrich erfolgte wieder in einem grünen, geringfügig kräftigeren Farbton, der zuvor zwischen Museumsleitung, Stadtplanung und Projektleiter abgestimmt worden war. Außerdem war es notwendig geworden, das Mauerwerk im Keller der Karrasburg teilweise trockenzulegen und Brandschutzmaßnahmen vorzunehmen.

Die Gesamtkosten von etwa 51 000 Euro werden durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit 24 772 Euro und durch den Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge mit 2 618 Euro gefördert. Alle Arbeiten sollen bis Mitte August ihren Abschluss finden, heißt es abschließend in dem Schreiben der Stadtverwaltung. (SZ)

