Karpfen – naturell und im Suppentopf

Gruppenbild mit Karpfen: Rund 14 000 wollen die Fischer am Wochenende aus dem Schlossteich holen. Gundula Bleul von der Kulturlandschaft Moritzburg, Markus Biernath vom Sachsenforst sowie Henry Lindner und Falk Herrmann (li.) von der Teichwirtschaft freuen sich auf ein schönes Fest.

In den neuen Bechern kann frische Fischsuppe mit nach Hause genommen werden.



Dass die Moritzburger Fischer Wasser in ihren Teichen brauchen, ist klar. Nicht weniger wichtig ist allerdings, dass davon auch die richtige Menge zum richtigen Zeitpunkt vorhanden ist. Denn wenn nach einem trockenen und schneearmen Winter im Frühjahr zu wenig von dem kostbaren Nass in den nur durch Regen und Schmelzwasser gespeisten Himmelsteichen ist, können dort nicht so viele Fische wie geplant eingesetzt werden. Denn weniger Wasser bedeutet auch weniger Sauerstoff.

In diesem Jahr hatte die Moritzburger Teichwirtschaft einen guten Start. Wenn es auch an kleinen Fischen für die Aufzucht mangelte, weil sich die Kormorane daran reichlich bedient hatten. Und da auch den Sommer über immer reichlich Wasser in den Teichen war, sind wenigstens die eingesetzten Fische gut gewachsen. Henry Lindner, der Geschäftsführer der Teichwirtschaft Moritzburg GmbH, rechnet daher mit einer Ernte von rund 150 Tonnen. Hauptsächlich Karpfen, aber auch Hecht, Schlei und Wels. Gewünscht hätte er sich allerdings 20 bis 30 Tonnen mehr. Etwa die gleiche Menge soll am Sonnabend und Sonntag beim traditionellen Abfischen aus dem Schlossteich geholt werden.

Für die Zuschauer ist das ein interessantes Spektakel. Für die Mitarbeiter der Teichwirtschaft Moritzburg dagegen harte Arbeit. Doch während sie die meisten der von ihnen bewirtschafteten 24 Teiche nahezu ohne Zuschauer abernten, haben sie bei den Fischzügen am Schlossteich immer ein großes Publikum. Auch an diesem Wochenende rechnet die Kulturlandschaft Moritzburg GmbH (KLM) als Veranstalter mit bis zu 30 000 Gästen.

Diese dürfen sich dank der bewährten Partner Teichwirtschaft und Sachsenforst am Wochenende auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Neben dem Fisch dreht sich dabei in diesem Jahr viel ums Wild, wie Markus Biernath, der Leiter des Forstbezirks Dresden, sagt. Eine interaktive Ausstellung zu den heimischen Tierarten erläuterte die Unterschiede zwischen Reh und Hirsch, auch einem Wildschwein kann man dabei Auge in Auge gegenüberstehen.

„Wir wollen das Wild als Bestandteil des Waldökosystems zeigen und auch, dass die Jagd zum Berufsbild des Försters gehört“, erklärt der Forstmann. „Nicht zuletzt, um den Waldumbau zu unterstützen.“ Angenehmer Nebeneffekt sei, dass mit dem Wildbret ein naturnahes und gesundes Produkt anfällt. Das wird auf dem Fest vom Hofgut Kaltenbach angeboten und in der Showküche gibt es noch die passenden Tipps zur Zubereitung.

Die halten Daniel Fischer, der langjährige Showkoch des Festes, und Ernährungsberater Eric Osselmann natürlich auch für die frisch gefischten Karpfen bereit. Diese werden an beiden Tagen um 11, 13 und 15 Uhr an Land geholt. Unterhaltsam und fachkundig kommentiert von Entertainer Alf Mahlo und Henry Lindner. Für Frühaufsteher gibt es übrigens schon vor dem Feststart einen Fischzug. Der beginnt um 9 Uhr. Im Anschluss an das letzte Fischen versteigert Alf Mahlo dann auch wieder einige der Tiere für einen guten Zweck. Der Empfänger des Geldes ist diesmal das Kinderdorf in Steinbach.

In das Festtreiben einbezogen werden auch der Rüdenhof und das Schloss. Dort wird sich Aschenbrödel zeigen, es gibt eine historische Fechtshow und Falkner Hans-Peter Schaaf lässt seine eleganten Vögel fliegen. Zum königlichen Empfang am Sonnabend um 14 Uhr auf der Schlossterrasse wird zudem ein Fass Schwerter Bier angestochen.

Gemütlich geht es im Gelände des Rüdenhofs zu. Dort gibt es verschiedene Angebote für Kinder und ein wärmendes Lagerfeuer, an dem auch Knüppelkuchen gebacken werden kann. Um 18 Uhr startet dort am Sonnabend ein Lampionumzug, der von einem Barockfeuerwerk im Schlosspark gekrönt wird.

Und so wichtig das Wasser im Frühjahr und Sommer in den Teichen ist, so wichtig ist jetzt, dass es rechtzeitig zum Abfischen abgeflossen ist. „Wir haben in den vergangenen Tagen schon etwas mehr abgelassen, sodass der reichliche Regen jetzt keine Probleme bereitet“, sagt Henry Lindner. Auf den Großparkplätzen sorgt er indes für nasses Gras und aufgeweichten Boden. „Die Besucher sollten daher unbedingt festes Schuhwerk anziehen“, rät KLM-Geschäftsführerin Gundula Bleul. Oder besser noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Auf der Lößnitzgrundbahn fahren zum Fisch- und Waldfest Sonderzüge.

