Karnevalsvereine eröffnen fünfte Jahreszeit In Döbeln ist der Fasching diesmal ein besonderer. Der Limmritzer Faschingsclub feiert einen runden Geburtstag.

Jetzt haben sie das Sagen: Stolz zeigen die Limmritzer Narren ihre Beute – den Rathausschlüssel und die Stadtkasse. © André Braun

40 wird man nicht alle Tage. Der Limmritzer Faschingsclub will im kommenden Jahr diesen runden Geburtstag feiern und jetzt gab es schon mal einen Vorgeschmack. Die Narren holten sich um 11.11 Uhr den Rathausschlüssel und die Stadtkasse, die gut gefüllt war mit Schokotalern. Das Ganze war natürlich ein großer Klamauk vor dem Rathaus, mit Musik und losen Sprüchen. „Bürgermeister ist ein geiler Job, da hat man Frauen ohne Ende“, kalauerte Vizepräsident Ronny Walter ins Mikrophon. Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer schunkelte mit den Damen der Funkengarde, die bei diesem Auftritt natürlich nicht fehlen durften. Das Motto der Karnevalssaison ist eine Reminiszenz an die vergangenen Jahrzehnte Narrentum in Limmritz: „40 Jahre sind der Hammer, der LFC kramt in der Rumpelkammer“. Was darunter zu verstehen ist, zeigten ansatzweise Stefanie Jahn und Ronny Walter. Sie staubten eine Nummer ab, die von einigen Jahren schon mal zum Programm gehörte. Der „Lilliput“ brachte mit seinen urkomischen Tänzchen das Publikum zum Johlen.

Auch in Waldheim, Leisnig und anderen „Karnevalshochburgen“ der Region eröffneten die Vereine am 11.11. die Saison. Die Haßlauer Narren feiern am Sonnabend zum ersten Mal im neuen Saal des Sonnenhofes Ossig. (DA)

zur Startseite