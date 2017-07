Karnevalsverein will mit Trommelwirbel das Badfest rocken Zum Sommerfasching in Goßdorf wird die Zeitmaschine angeworfen und die Männer sorgen für jede Menge 60er-Jahre-Gefühl.

Auch Yvonne Hausdorf, Salome und Babett Cäsar (v.l.) werden sich zum Sommerfasching an den Trommeln mächtig ins Zeug legen. © privat

Der Goßdorfer Garnevals Glubb geht mit seinen Gästen auf eine „lust’sche Zeitenreise“. Das ist das Motto des diesjährigen Sommerfaschings, der am Sonnabend, 29. Juli, ab 20 Uhr im Bad in Goßdorf steigt. Die zwölf Vereinsmitglieder um André Häntzschel haben sich wieder so einiges einfallen lassen: Zum 17. Mal gibt es mitten im Sommer, während des Badfestes in Hohnsteins Ortsteil Goßdorf ein großes Bühnenprogramm mit Kostümen, Musik, Tanz, Theater und vielen Sketchen. „Im kommenden Frühjahr feiert der Sebnitzer Fasching sein 100-jähriges Bestehen, das war für uns Grund genug, schon jetzt einmal in die Zeitmaschine zu steigen“, sagt Vereinschef Häntzschel. Er plant und veranstaltet seit 1998 zusammen mit den Faschingsfans aus der Gegend das Spektakel. Wenn die Goßdorfer am Sonnabend ihre Kostümtruhen öffnen und loslegen, wird die Uhr jedoch weit über 100 Jahre zurückgedreht: „Unsere Zeitmaschine wird auch einige Urmenschen zu uns befördern“, verspricht Häntzschel. Und dann geht es einige Jahrtausende weiter und die Ritter der Burg Hohnstein werden die Bühne rocken. Das Highlight des diesjährigen Programms könnte jedoch die Trommelperformance der Goßdorfer Faschingsmacher werden, wenn sie zehn der tongewaltigen Instrumente malträtieren. „Seit Wochen üben unsere Vereinsmitglieder mit Claudia Baumgartner aus unserem Dorf dafür, das wird etwas ganz Besonderes“, freut sich André Häntzschel schon jetzt.

Wie immer haben sich die Goßdorfer Unterstützung fürs Programm geholt: Mit dabei sind aus Sebnitz die Funkengarde und das Tanzteam Select. Auch der Ulbersdorfer Karnevalsclub steigt mit den Karnevalskünstlern in die Zeitmaschine. Ein beliebter Programmpunkt wird wie immer der Goßdorfer Männertanz sein. Dann gibt es jede Menge 60er-Jahre-Gefühl und twistende Männerbeine.

Karten zum Preis von 7,99 Euro für den Goßdorfer Sommerfasching gibt es an der Abendkasse. Der Verein bittet um Reservierung unter 0172/5371683.

