Karnevalsverein hat neuen VW-Transporter Die Görlitzer hatten das Losglück bei einer Aktion der Sparkasse und ihrer Lotteriegesellschaft.

Foto von einer Schlüsselrückgabe des Karnevalsverein an OB Siegfried Deinege vor drei Jahren im City-Center. © Pawel Sosnowski

Über einen neuen VW-Transporter kann sich seit wenigen Tagen der Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein freuen. Das Losglück war dem Görlitzer Verein bei der Auslosung des Gewinners hold. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und die Lotteriegesellschaft der Ostdeutschen Sparkassen verlosten den Neuwagen im Wert von 30000 Euro zur Eröffnung des Christkindelmarktes.

Durch die Teilnahme an Turnieren des Deutschen Verbandes für Garde- und Schautanzsport ist der Görlitzer Tanzsportverein jährlich mehrere tausend Kilometer in Deutschland unterwegs und hat darum beste Verwendung für den neuen Transporter. Die 1998 noch als reiner Karnevalsverein gegründete Gruppe bietet Freizeitspaß für Groß und Klein. Mit dem zweimal wöchentlich stattfindenden Training, den zahlreichen öffentlichen Auftritten, vielfältigen Vereinsaktivitäten und Teilnahmen an Wettkämpfen stärkt der Verein den Zusammenhalt zwischen den Kindern und Jugendlichen. Aber auch Erwachsene haben hier alle Möglichkeiten, sich zu entfalten. Der Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein war eine von 43 gemeinnützigen Organisationen im Landkreis Görlitz, die sich im November um den VW-Transporter beworben haben. (SZ)

