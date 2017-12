Karnevalsrequisiten in Flammen In einer Lagerhalle war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Für Probleme beim Löschen sorgte das Dach.

zurück Bild 1 von 3 weiter Löschangriff in der Nacht. Eine Lagerhalle am Ehrlichtweg in Weinböhla brannte lichterloh. © Roland Halkasch Löschangriff in der Nacht. Eine Lagerhalle am Ehrlichtweg in Weinböhla brannte lichterloh.

Kameraden aus Weinböhla, Niederau, Ockrilla und Großdobritz konnten die Flammen unter Kontrolle bringen.

Das Feuer zerstörte zahlreiche Requisiten und einen Umzugswagen.

Weinböhla: Kurz nach Mitternacht kam es am frühen Freitagmorgen zum Brand einer Lagerhalle am Ehrlichtweg. Als die Feuerwehr eintraf, standen Teile der neben einem Möbelhaus liegenden Halle lichterloh in Flammen.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Weinböhla, Niederau, Ockrilla und Großdobritz konnten die Flammen unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Für einige Probleme sorgte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle, berichtet der Fotoreporter, der die Löscharbeiten in der Nacht beobachtet hatte. Da die Solarzellen auch in der Nacht weiter Strom produzieren, waren die Kabel in der Halle trotz des Feuers stromführend. Erst nach einiger Zeit konnten die Kameraden die Stromzufuhr unterbrechen. Ob die Photovoltaikanlage auch für den Brand verantwortlich ist, oder es eine andere Brandursache gibt, ermittelt die Polizei.

Personen kamen nicht zu Schaden. In der Halle lagerten Gegenstände des örtlichen Karnevalvereins. So wurden zahlreiche Requisiten und ein Umzugswagen Opfer der Flammen. (SZ)

zur Startseite