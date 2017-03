Karnevalsklub beendet Saison Die Hohnsteiner danken allen Beteiligten für die gute Stimmung und viele Hilfe.

Hohnsteins Karnevalsclub geht in die Sommerpause. © Dirk Zschiedrich

Der Hohnsteiner Karnevalsclub beendet seine Faschingssaison in der Burgstadt. Clubpräsident Ingo Karsch zieht ein positives Resümee. „Alle Veranstaltungen sind ohne Vorkommnisse verlaufen. Die Stimmung auf dem Saal war jedes Mal bestens. Auch bei den Kostümen haben sich alle große Mühe gegeben“, sagt er. Nicht zuletzt sei auch das Programm des Karnevalclubs bei den Besuchern wieder gut angekommen. Zum Abschluss wurden traditionell alle Kinder in die Turnhalle der Grundschule zum Fasching eingeladen. Auch das sei wieder eine gelungene Veranstaltung gewesen. Der Karnevalsclub möchte sich deshalb bei Schulleiter Thomas Riedel und seinem Team für die Unterstützung bedanken. Ebenso bei der Freiwilligen Feuerwehr Hohnstein, die nach dem Kinderfasching die Turnhalle wieder abgeschmückt und sie für den Schulsport hergerichtet hatte. Die Hohnsteiner Karnevalisten verabschieden sich jetzt für ein paar Monate, um dann am 11. November die nächste Saison zu eröffnen. (SZ/aw)

