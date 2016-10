Karnevalisten kapern Schule Der Hohnsteiner Karnevalsclub kommt wieder in Fahrt. Für den 11.11. ist alles genau geplant. Die Themen sind streng geheim.

Lange mussten die Hohnsteiner Narren warten, bis sie ihre 36. närrische Saison am 11.11. eröffnen können. Und inzwischen steigen auch schon die Vorfreude und die Spannung. Den ersten Auftritt wird der Elferrat am 11.11. bereits 10.15 Uhr in der Hohnsteiner Grundschule haben. Dort werden sie von den Schülern und der Lehrerschaft empfangen und so in die neue Saison geschickt. Am 11.11. geht alles nach Plan, alles ist genau ausgetüftelt. „Punkt 11.11 Uhr werden wir durch das Burgtor schreiten und uns in Richtung Rathaus begeben. Dort wird etwa 11.30 Uhr die Schlüsselübergabe sein“, sagt Ingo Karsch, der Präsident des Karnevalvereins. Er hofft natürlich, dass ihnen die breite Masse an Einwohnern bereits auf dem Hohnsteiner Marktplatz einen Empfang bereitet und dann in Richtung Rathaus begleitet. Mit einem lauten „La-le-la-le-lau“ fallen die Narren dann ins Rathaus ein und über den Bürgermeister her. Näheres will Ingo Karsch nicht verraten. Alles, wie auch das Motto für die neue Saison, ist noch streng geheim. Die erste Veranstaltung findet dann am 19. November, ab 19.11 Uhr, statt mit einem bunten gemischten Programm unter dem Motto „Früchteball“. Zum Tanz spielen Elisa & Friends. Die Faschingsveranstaltungen im kommenden Jahr stehen dann allerdings unter einem anderen Motto. Welches das sein wird, gibt der Verein erst am 11.11. bekannt. (SZ/aw)

Kartenbestellungen bei Annegret Protze unter 035975 80729.

zur Startseite