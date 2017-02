Karnevalisten werden entmachtet Vertreter der Karnevalsvereine treffen sich am Aschermittwoch in Pesterwitz – und sollen den Rathausschlüssel herausrücken.

Der Finanzbürgermeister soll den Karnevalisten am Mittwoch den Rathausschlüssel entreißen. © Archivfoto: Andreas Weihs

Die Stadt schickt den Finanzbürgermeister vor, damit dieser den Karnevalisten den Rathausschlüssel entreißt. Der fröhliche Gewaltakt findet am Aschermittwoch als Abschluss der närrischen Zeit mit Mitgliedern der Karnevalsvereine aus den Ortsteilen Wurgwitz, Hainsberg, Somsdorf und Pesterwitz sowie Freitals Erstem Bürgermeister Peter Pfitzenreiter (CDU) um 19 Uhr im Schafstall in Pesterwitz, An der Winzerei 1b, statt.

„Die Karnevalisten wollen sich dem Vernehmen nach zwar nicht kampflos ergeben“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. „Sie haben aber angekündigt, sich auf Wortgefechte mit der Stadtverwaltung zu beschränken, bevor sie den Rathausschlüssel, die Amtskette und das – inzwischen von den Narren und Närrinnen geleerte – Stadtsäckel wieder an den Abgesandten des Rathauses herausrücken.“

Die Utensilien hatten sich die Elferräte im Herbst traditionell am 11. November um 11.11 Uhr bei der feierlichen Erstürmung des Rathauses Potschappel erobert. Mit der Besetzung des Amtsgebäudes und der Schlüsselübergabe wurde damals die fünfte Jahreszeit offiziell eingeläutet, die nun erst einmal pausiert. Am Aschermittwoch ist traditionell die fünfte Jahreszeit vorbei. (SZ)

zur Startseite