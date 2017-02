Karnevalisten treibt es durch Europa In der 36. Saison wird es wieder richtig bunt. Auch an die Senioren und an die Grundschüler in Hohnstein ist gedacht.

Zum Faschingsauftakt ging es vor der Grundschule schon einmal hoch her. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Der Hohnsteiner Karnevalsclub freut sich auf den Start in die 36. Saison. Das diesjähriges Motto lautet: „Europa ist groß und schön, mit dem HKC könnt ihr es seh’n!“ „Die wöchentlichen Proben laufen schon auf Hochtouren, damit wir unserem Publikum wieder mit viel Witz und Humor einige gesellige Stunden bereiten können“, sagt Präsident Ingo Karsch. Der Kartenverkauf hat bereits begonnen, wie immer ist die Nachfrage groß. Der Karnevalspräsident rät, wer sich noch nicht entschlossen hat, sollte es sich schnell überlegen. Für zu spät gekommene Anrufer besteht noch die Möglichkeit, auf der „Warteliste Platz zu nehmen“. Neben den Abendveranstaltungen organisiert der Karnevalsklub auch wieder einen Seniorenfasching. Der findet am 25. Februar ab 13 Uhr statt. Einlass ist 12 Uhr, damit vorher im Burgsaal noch Mittag gegessen werden kann.

In Zusammenarbeit mit Thomas Riedel, Schulleiter der Hohnsteiner Grundschule organisiert der Karnevalsklub auch wieder einen Kinderfasching. Der findet am 4. März in der Turnhalle der Grundschule Hohnstein statt. Der HKC hat wieder kleine Auftritte vorbereitet und wird den Nachmittag mit Spiel und Spaß abrunden. Für einen Euro Eintritt gibt es einen Pfannkuchen und ein Getränk gratis. Beginn des Kinderfaschings ist 13.30 Uhr.

Der Karten für die Abendveranstaltungen und für den Seniorenfasching gibt es unter Tel. 035975 80729

Abendveranstaltungen: 18. Februar: mit Elisa & Friends; 25. Februar: mit der Partyband Magnet; 4. März: Partyband Magnet. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr und Beginn 19.11 Uhr.

