Karneval auf der Zielgeraden Mit Umzug, Kinderfasching und Rosenmontagsparty geht die närrische Zeit zu Ende. Eine Premiere steht noch bevor.

Elias hat als Pinguin in dieser Woche schon viel Spaß bei der Faschingsparty gehabt, die die CCL-Mitglieder für die Kindereinrichtung gestaltet haben. Am Sonntag folgt nach dem Umzug noch ein stadtoffener Kinderfasching. © Dietmar Thomas

Leisnig. Der Tanzboden in der Karl-Zimmermann-Turnhalle wird nicht kalt. Warm gehalten haben ihn in dieser Woche die Mädchen und Jungen der Leisniger Kindereinrichtungen. Für sie haben die Mitstreiter des Carnevalclubs Leisnig (CCL) und des Kindercarnevalclubs Leisnig (KCCL) wieder eine Extra-Sause auf die Beine gestellt. Wer von den kleinen Räubern, Indianern und Prinzessinnen dabei noch nicht genug bekommen hat, erhält am Sonntag „Nachschlag“. Dann regiert ab 14 Uhr das Kinderprinzenpaar in der Karl-Zimmermann-Turnhalle. Keine Frage, dass das Gedränge auf der Tanzfläche groß sein wird.

Vorher setzt sich ab 12 Uhr vom Marktplatz aus der Umzug in Bewegung. Die Witterung lässt zu, dass der Tross den Weg über die Chemnitzer- und Jahnstraße sowie über den Sachsenplatz zur Turnhalle nimmt, wie Bürgermeister Tobias Goth (CDU) ankündigt. Er freut sich auf die insgesamt 32 gestalteten Fahrzeuge und Faschingsbilder, in die Gruppen aus Leisnig und der Umgebung viele Arbeitsstunden und eine Menge Kreativität gesteckt haben.

Für 2019 liegt bereits die Anmeldung neuer Mitwirkender vor. „Die kam für den Umzug jetzt zu spät“, sagt Bernd Funke. Er ist ab sofort mit Mario Liesegang für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich. Die Arbeit, die damit verbunden ist, sieht niemand. „Wir treffen uns mehrmals, um alles abzustimmen und später, um die beteiligten Fahrzeuge auf Verkehrssicherheit zu kontrollieren“, gibt Funke einen kleinen Einblick. Dass Liesegang jetzt an seiner Seite ist, hat mit der Wahl Mario Richters zum Präsidenten des CCL zu tun. Richter war jahrelang Cheforganisator des Umzuges. Jetzt hat er andere Verpflichtungen. Seinen Nachfolger hat er schon im Vorjahr in das lange gesammelte Umzugswissen eingeweiht. Damit sollte das Duo Funke/Liesegang für seinen ersten Einsatz in dieser Konstellation gut gerüstet sein.

zur Startseite