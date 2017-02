Karneval auf den Straßen

© Symbolbild: dpa

Die Faschingszeit nähert sich ihrem Höhepunkt. An diesem Wochenende stehen in der Region etliche Karnevalsumzüge an. So in Königsbrück, Schirgiswalde und Radeburg. Doch es ist noch mehr los. In Dresden zum Beispiel macht die Show „Holiday on Ice“ Station. In Moritzburg ist die aktuelle Aschenbrödel-Ausstellung letzmals zu sehen. Und wir haben noch ein paar mehr Tipps.

