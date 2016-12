Karl-May-Museum sucht Blutsbrüder Sponsoren sollen zur Museumsentwicklung beitragen. Auch zu einem Neubau an der Meißner Straße – zu sehen im neuen Imagefilm.

115 Aufrufe gibt es gleich am ersten Tag für den gerade auf Youtube gestarteten Imagefilm zum neuen Karl-May-Museum. Der entstand im Auftrag der Karl-May-Stiftung durch die Unternehmen Tellux next München und Tellux Dresden, informiert Ralf Harder, Vizevorstandschef der Stiftung.

Die will das literarische und humanistische Erbe Karl Mays bewahren und weitergeben. „Es steht für die Ausbreitung von Toleranz, Völkerverständigung und Friedensliebe – Werte, die heute aktueller denn je erscheinen“, sagt Ralf Harder. Deshalb will die Stiftung das Museum schrittweise an heutige museumstechnische und gestalterische Anforderungen anpassen, um die kostbare Sammlung zu schützen und zugänglich zu erhalten. Eine der größten Aufgaben seit der Eröffnung 1928.

Dafür hat die Stiftung gemeinsam mit der Stadt Pläne entwickelt. Die große Chance für das Museum bestehe darin, sich unübersehbar an der Hauptverkehrsstraße Radebeuls zu präsentieren, so Harder. Den Auftakt zum Museumsgelände bildet künftig der von der Stadt neu zu errichtende Karl-May-Platz. Mit einem neuen dominanten Baukörper an der Ecke Meißner Straße/Schildenstraße, der auf das Museum aufmerksam macht und die vorhandenen Ausstellungsgebäude ergänzt.

Ein zeitgemäßes Ausstellungskonzept soll die Attraktivität des Museums erhöhen und den Fortbestand sichern. Harder zufolge ist ein Projekt dieser Größe nur gemeinsam mit Sponsoren und Spendern umzusetzen.

Weil neben staatlicher Förderung auch Eigenmittel gebraucht werden. Die Stiftung bittet mit ihrem neuen Imagefilm um diese Unterstützung. Mit einer Spende wird man zum Blutsbruder des Karl-May-Museums und trägt dazu bei, die Erweiterungspläne schrittweise zu realisieren. (SZ)

