Karl-May-Museum hat mehr Besucher

Radebeul. Glückliche Gesichter am Dienstag im Karl-May-Museum – die Besucherzahl 2017 ist ausgezählt. 57 010 haben im vorigen Jahr das Museum besucht. Nur acht Prozent aller deutschen Museen haben über 50 000 Besucher, sagt Geschäftsführerin Claudia Kaulfuß.

Das sind 4 000 Besucher mehr als 2016. Nach dem Besuchereinbruch der Vorjahre ist das wieder ein deutlicher Aufwärtstrend. Dies ist umso bemerkenswerter als das von der Karl-May-Stiftung getragene Haus in Radebeul seine Mittel zu 70 Prozent selbst erwirtschaftet. Die Mehrzahl der Besucher komme aus Deutschland, an zweiter Stelle stehen die Gäste aus Tschechien. In diesem Jahr sollen wieder die Postleitzahlen der Besucher erfragt werden, um die Statistik noch genauer zu machen und mit Werbung auch gezielt Einfluss nehmen zu können.

Karl Mays Witwe Klara May gründete 1928 gemeinsam mit Patty Frank das Karl-May-Museum mitsamt einer Indianerausstellung. In diesem Jahr wird am 1. Dezember der 90. Museumsgeburtstag begangen.

