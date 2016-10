Karel Vrabec führt Einheit zum Sieg Tscheche wird Papa und kehrt nach Rotsperre ins Team zurück. Kamenz gewinnt in Niesky 3:0.

© Uwe Soeder

Fußball. Nur drei Partien des siebenten Spieltags der Fußball-Landesliga wurden am Wochenende ausgetragen. Dabei setzte sich der SV Einheit Kamenz beim Aufsteiger FV Eintracht Niesky souverän mit 3:0 (2:0) durch. Vor 120 Zuschauern erzielten Tom Grellmann (27.), Benjamin Gnieser (41.) und Florian Wagner (83.) die Tore für die Lessingstädter.

Trainer Frank Rietschel hatte diesmal Karel Vrabec und Sebastian Heine wieder im Kader. Beide kehrten nach Rotsperren zurück. Routinier Vrabec, der wenige Tage zuvor Vater eines kleinen Töchterchens geworden war, rückte in die Startelf und verlieh seiner Mannschaft die nötige Sicherheit. Heine kam ab der 70. Minute als Einwechsler zum Zug.

Flutlichtspiel motiviert die Gäste

Die Kamenzer, vom Flutlicht-Fluidum offensichtlich zusätzlich motiviert, spielten eine starke erste Halbzeit. „Die beste in dieser Saison“, meinte Rietschel. Einheit beherrschte die Partie und den Gegner, war an diesem Abend offenkundig in allen Mannschaftsteilen besser besetzt. Die beiden Außenspieler Grellmann und Gnieser machten auf den Flügeln mächtig Dampf und belohnten sich jeweils mit einem Treffer. Nach der Pause versäumten es die Gäste zunächst, für klarere Verhältnisse zu sorgen, weil lukrative Chancen ungenutzt blieben (Kotyza, Grellmann, Novotny).

Dennoch kontrollierte die Rietschel-Elf das Geschehen und kam kurz vor Schluss durch Wagner – nach einem Vrabec-Freistoß an die Querlatte – auch noch verdientermaßen zum 3:0. „Jetzt müssen wir diesen Schwung nutzen für die nächsten Spiele und im Training nicht locker lassen, um weiterhin so geschlossen aufzutreten“, meinte Frank Rietschel nach dem Abpfiff.

Kamenz spielte mit: Wochnik - Vrabec, Prentki, Kotyza, Brückner, Grellmann (70. Heine), Gnieser (85. Tänzer), Wagner, Rehor (79. Wocko), Ranninger und Novotny.

